Clamoroso quanto venuto fuori sul conto di Charlene di Monaco e del principe Alberto. Per mesi le condizioni di salute della donna hanno fatto preoccupare il mondo intero, anche se molte malelingue hanno anche messo in discussione alcuni suoi problemi fisici, visto che alla base delle sue problematiche ci sarebbero invece stati dissidi col marito. E la nuova notizia riguardante la principessa ha lasciato tutti senza parole. Si parla infatti di un incredibile accordo milionario dietro la ‘pace’.

A breve vi diremo tutto sul presunto accordo milionario tra Charlene di Monaco e il principe Alberto. Intanto, lei è tornata al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di Monaco. Lo ha fatto scegliendo un outfit all’insegna della semplicità. Capelli cortissimi, un filo di trucco, completo grigio e praticamente nessun gioiello. Secondo l’esperta del linguaggio del corpo Judy James Charlène di Monaco: “Non ha cercato di ripetere i gesti di Alberto, che sorrideva e salutava. L’espressione degli occhi era triste.





Charlene di Monaco e principe Alberto, spunta un accordo milionario

A quanto pare, questo ritorno di Charlene di Monaco insieme al principe Alberto non sarebbe frutto di un vero e proprio riavvicinamento totale e lei non avrebbe preso questa decisione per motivi sentimentali. Secondo il settimanale della Francia, ‘Voici’, ci sarebbe un accordo milionario pazzesco che avrebbe permesso alla principessa di ottenere decisamente tanto denaro. E visto che lei sarebbe riuscita ad avere questa somma di denaro, avrebbe deciso di ritornare a farsi vedere pubblicamente.

Secondo ‘Voici’, lei dovrebbe percepire 12 milioni di euro annuali come sorta di vitalizio e per questa ragione avrebbe accettato di farsi rivedere negli eventi ufficiali della sua famiglia. Infatti, è protagonista al Grand Prix di Monaco, alla Festa Nazionale e per Santa Devota, ma quella felicità mostrata nelle foto sarebbe esclusivamente di facciata. E c’è anche altro dietro, infatti ci sarebbero altri accordi molto segreti, ma che piano piano stanno uscendo fuori, sottoscritti tra i due coniugi in questo arco di tempo.

Sempre secondo il settimanale transalpino, “ci sarebbero altre clausole molto segrete, infatti Charlene vivrà in Svizzera in una residenza già individuata e farà dunque avanti e indietro. I suoi figli gemelli vivranno nel Principato di Monaco, ma lei potrà incontrarli durante le vacanze a scuola”. E in questo modo un po’ di serenità, seppur forzata e costosa, dovrebbe essere garantita.

