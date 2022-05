Tanto inchiostro è stato utilizzato negli ultimi mesi per raccontare la storia della “principessa triste”. Parliamo di Charlène di Monaco che ha attraversato un difficile periodo fatto di lunghi viaggi lontano dalla famiglia, la malattia, la crisi col marito Alberto e un ritorno che non ha convinto gli scettici. È spuntato fuori pure un accordo milionario e nelle ultime ore la voce sulla ricerca di una casa lontano da Monaco. Ma Charlène ha anche dei momenti di serenità.

Charlène di Monaco e i figli Gabrielle e Jacques. Il lungo periodo in Sudafrica, la lontananza, la possibilità di perderli in caso di divorzio ha messo in luce spesso il non semplice rapporto di Charlène coi due figli. E il ritorno a Monaco con le recenti apparizioni in pubblico non hanno risolto tutti i dubbi. Ma ora ecco una foto che dimostra come anche per la principessa triste ci siano dei momenti di felicità. Non a caso gli ultimi due post su Instagram ritraggono mamma e figli sorridenti.





Charlène di Monaco e la figlia Gabrielle, boom di like per la foto insieme

Nell’ultima foto pubblicata Charlène di Monaco appare serena con la figlia Gabrielle. Le due si sono preparate per un evento di moda. Non è la prima volta che la piccola partecipata a eventi ufficiali, ma stavolta è da sola. Manca infatti il fratellino Jacques. E Charlène fa capire che proprio con lei è riuscita a trovare un momento di intimità e gioia che forse negli ultimi mesi ha fatto fatica a trovare.

Charlène di Monaco e la figlia Gabrielle, la foto fa impazzire i follower. Decine di migliaia di “mi piace” in poche ore per questo post corredato dalla didascalia: “Ho adorato ogni momento mentre preparavo la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di passare una fantastica serata ai premi della moda”. La piccola, in un vestito a fiori, è sopra le ginocchia della mamma che l’abbraccia teneramente.

Tra i numerosi commenti spicca quello di Gemma Galgani, la dama di UeD: “L’abbraccio di una mamma , regna sovrano, anche senza corone in testa , mia amata Principessa Charlene ! Quanta amorevolezza, quanta dolcezza, il linguaggio del cuore di una mamma !” . E chissà che non sia proprio attraverso l’amore per i figli che Charlène di Monaco non riesca trovare la pace perduta. Intanto la tradizionale vicinanza delle donne di Casa Grimaldi col mondo della moda prosegue: anche Charlène, dopo la Principessa Grace, non perde un evento. E stavolta al suo fianco c’è anche la figlia Gabrielle.

