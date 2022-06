Charléne positiva al Covid. Non c’è pace per la principessa di Monaco, moglie del principe Alberto, che nei giorni scorsi ha rotto il silenzio sulla lunga malattia che l’ha costretta alla lontananza da Palazzo Grimaldi, dal marito e dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Il 2020 e 2021 sono stati anni molto pesanti per la principessa, che ha dovuto affrontare gravi problemi di salute.

Charléne positiva al Covid – Partita per il Sudafrica, Paese di cui è originaria, la principessa ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa fino a novembre 2021. La sua assenza da Palazzo Grimaldi ha fatto chiacchierare e sono state incessanti le voci di una crisi di coppia. La famiglia si era riunita questa estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto il Sudafrica con i suoi due figli per permettere loro di rivedere la mamma, ma Charléne ha dovuto attendere altri quattro mesi per tornare a casa.





Charléne positiva al Covid, il comunicato da Palazzo Grimaldi

Dopo il rientro nel Principato di Monaco, la principessa è scomparsa e in un comunicato lo stesso Alberto aveva spiegato i problemi di salute della moglie, che l’avevano costretta a un nuovo ricovero. “È esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri. È diventato abbastanza evidente che non stesse bene”, aveva detto Alberto con un comunicato da Palazzo.

Charléne positiva al Covid pochi giorni dopo il ritorno in società, l’uscita pubblica insieme al fratello e quella al Monte Carlo Fashion Awards insieme alla figlia Gabriella. In questi giorni la principessa ha rotto il silenzio parlando della sua malattia: “Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso”.

Ora una nuova sfida per Charléne, che nei giorni scorsi ha parlato della sua malattia, risultata positiva al Covid. Secondo quanto spiegato da un portavoce di palazzo Grimaldi, la residenza della famiglia reale monegasca, la principessa avrebbe anche dei manifestato i sintomi (non sono stato specificati quali) ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Ovviamente la principessa ha dovuto cancellare i suoi prossimi impegni in agenda e al momento si trova in isolamento dal resto della famiglia.

