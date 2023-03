Lutto nel mondo del cinema, è morto il famoso attore Chaim Topol. L’artista ha interpretato, tra gli altri, anche il Dr. Hans Zarkov in Flash Gordon e Milos Columbo, diventato alleato di James Bond. La star di Fiddler On The Roof aveva 87 anni e da diversi anni stava combattendo una battaglia contro l’Alzheimer. L’ attore israeliano era famoso per aver interpretato Tevye nel film sopracitato del 1971 ed è apparso in altre ulteriori 30 pellicole. Vincitore di due Golden Globe e candidato sia all’Oscar che al Tony Award, Topol è da tempo uno degli attori più premiati d’Israele.

La notizia della sua morte è stata confermata dal presidente del Paese Isaac Herzog in un post su Twitter che ha reso omaggio a “uno dei giganti della cultura israeliana”. L’uomo ha descritto Topol come “un attore di talento che ha conquistato molti palcoscenici in Israele e all’estero, ha riempito gli schermi cinematografici con la sua presenza e soprattutto è entrato nel profondo dei nostri cuori”.

Lutto nel mondo del cinema, è morto il famoso attore Chaim Topol

Benny Gantz, l’ex ministro della difesa israeliano, ha elogiato Topol per aver aiutato gli israeliani a connettersi alle loro radici. “Abbiamo riso e pianto allo stesso tempo per le ferite più profonde della società israeliana”, ha scritto della performance di Topol. Yair Lapid, capo dell’opposizione israeliana, ha affermato che Topol ha insegnato agli israeliani l’amore per la cultura e l’amore per la terra.

Chaim Topol

1935 – 2023



“Fiddler on the Roof” (1971)

“Flash Gordon” (1980)

“For Your Eyes Only” (1981) pic.twitter.com/iGAyhca6xP — Vincent – Juist Nu! (@VincentSchmitz) March 9, 2023

Nato a Tel Aviv nel 1935, Topol ha iniziato a recitare in una compagnia teatrale dell’esercito israeliano negli anni ’50, dove ha incontrato la sua futura moglie Galia. La sua prima svolta importante è stata il ruolo principale nel film israeliano di successo del 1964 Sallah Shabati, sulle difficoltà degli immigrati mediorientali in Israele.

Sorry to hear of the death of talented actor & singer Chaim Topol aged 87, here in Fiddler On The Roof singing his most memorable song. RIP Topol pic.twitter.com/3cQZE0S0yA — John Pitchford🌹💙 (@Johnnypapa64) March 9, 2023

Ma il ruolo per il quale era più famoso è arrivato nel musical di lunga data “Il violinista sul tetto”. Poco tempo fa aveva raccontato: “A volte mi sorprendo quando vengo in Cina o quando vengo a Tokyo o quando vengo in Francia o quando vengo ovunque e l’impiegato all’immigrazione dice Topol, Topol, sei tu Topol?”. L’attore lascia sua moglie e tre figli. Ma le sue interpretazioni non ci lasceranno mai.

