Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore, ricordato da tutti per aver interpretato uno dei personaggi leggendari del film Laguna nera e volto di tanti altri film della storia del cinema. La leggenda del cinema horror è morta all’età di 93 anni. La sua famiglia ha detto che l’attore è morto per cause naturali nella sua casa di Southwest Ranches in Florida, lunedì 27 febbraio.

L’attore ha notoriamente interpretato il mostro sottomarino Gill-man nel film del 1954 Creature from the Black Lagoon (Il mostro della laguna nera). Il film è stato diretto da Jack Arnold e racconta la storia di un gruppo di scienziati che scoprono un umanoide anfibio nelle profondità della giungla amazzonica.

Leggi anche: “È in condizioni critiche”. Ansia per l’attore, è ricoverato in terapia intensiva





L’attore Ricou Browning morto a 93 anni: era Il mostro della laguna nera

Grazie al successo, il regista ha realizzato due sequel, tra cui Revenge of the Creature nel 1955 e The Creature Walks Among Us nel 1956. In entrambi era presente Ricou Browning nei panni del mostro Gill-man. Come riportato da Bloody Disgusting, Browning, che è stato l’ultimo attore sopravvissuto ad aver interpretato uno dei classici Universal Monsters, è tristemente scomparso all’età di 93 anni.

Oltre al suo lavoro in Creature of the Black Lagoon, Browning è stato anche un coordinatore dell’azione marina su Thunderball (1965) e Never Say Never Again (1983). Nel corso della sua carriera, Browning ha prestato il suo talento a film come Flipper (1963), Hello Down There (1969), Salty (1973) e Caddyshack (1980), tra gli altri.

“Ha avuto una favolosa carriera nell’industria cinematografica, era un intrattenitore meraviglioso per le generazioni passate e future”, ha detto la figlia dell’attore. Nato in Florida, l’attore è stato inserito nella Florida Artists Hall of Fame nel 2012. Nel 2019, è stato inserito nella Monster Kid Hall of Fame dei Rondo Hatton Classic Horror Awards. Era l’unico attore vivente ad aver interpretato uno degli Universal Classic Monsters.

Non solo l’attore, il 19 gennaio Ginger Stanley è scomparsa all’età di 94 anni. Modella, attrice e stuntman americana, Stanley era meglio conosciuta per il suo lavoro acrobatico nei film horror Creature from the Black Lagoon (1954). Nel film nuotava come controfigura per l’attrice protagonista Julie Adams. Nel sequel del film, Revenge of the Creature (1955), era invece la controfigura per protagonista l’attrice Lori Nelson.