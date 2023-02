Ansia nel mondo del cinema. Un grande attore, conosciuto soprattutto per un ruolo passato alla storia, sta molto male. Infatti, è stato colpito da un problema di salute molto serio che sta mettendo a repentaglio la sua vita. Grandissima preoccupazione nella sua famiglia, come riferito dal manager dell’uomo alla CNN. Tom Sizemore ha avuto un malore ed è in gravi condizioni di salute. Nessuno poteva aspettarsi un annuncio del genere, ma purtroppo la situazione è degenerata da un momento all’altro.

Tom Sizemor è quindi stato colpito da un malore improvviso e subito sono apparse gravi le sue condizioni di salute, infatti si è reso necessario un immediato trasferimento in ospedale. Stando alle ultime notizie, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e i medici stanno facendo l’impossibile pur di strapparlo alla morte. Eppure non c’erano stati degli episodi che avessero potuto far immaginare una problematica così drammatica. E tutti i suoi fan sono in preghiera e sperano che possa ristabilirsi.

Tom Sizemore ha avuto un malore: è in gravi condizioni

Parlando di quanto accaduto a Tom Sizemore, col malore che ha causato il peggioramento del suo stato di saluto e il ricovero in gravi condizioni all’ospedale di Los Angeles, il manager Charles Lago ha quindi affermato: “Attualmente le sue condizioni sono critiche. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione. La famiglia è stata informata ed è in attesa di aggiornamenti. Non ci sono ulteriori dettagli al momento”. Una vita davvero difficile quella dell’attore 61enne, caratterizzata quindi non solo da successi.

A causargli il gravissimo problema fisico è stato un aneurisma cerebrale, che lo ha praticamente fatto finire in fin di vita. Parlando delle sue problematiche personali del passato, lo stesso attore aveva ammesso di aver subito una condanna penale per un’aggressione ai danni della sua fidanzata. Ha anche dovuto fronteggiare per diversi anni l’abuso di sostanze stupefacenti come metanfetamine ed eroina. Lui è molto noto per aver interpretato il ruolo del sergente Michael Horvath nello straordinario film Salvate il soldato Ryan con Tom Hanks.

Ma è stato protagonista anche nei film Black Hawk Down, Sorvegliato speciale e Heat – La sfida. Lui è stato tratto in arresto in varie circostanze per violenza e droga tra il 2004 e il 2020. In televisione ha recitato anche nelle serie Lucifer, CSI: Miami e Law & Order per citarne alcune.