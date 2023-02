Ansia per Richard Gere, l’attore 73enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. È successo mentre era in vacanza con la moglie ed i figli in Messico. A raccontare tutto è l’emittente americana Fox News citando TMZ che spiega come: “l’attore 73enne si è ammalato durante un viaggio questa settimana con sua moglie Alejandra Silva e i loro figli per festeggiare il suo 40esimo compleanno”.



Un amore, quello per Alejandra Silva cementato dal matrimonio nel 2018 dopo lunghe peripezie non diverse da quelle che hanno accompagnato la vita dell’attore. Gere, infatti, aveva già due matrimoni alla spalle: nel 1991 sposa la top model Cindy Crawford, da cui divorzia nel 1995. Nel 2002 sposa l’attrice Carey Lowell, dalla quale ha avuto un figlio, Homer James Jigme Gere (nato nel febbraio del 2000).

Richard Gere ricoverato in ospedale per una polmonite



Nel settembre del 2013 la coppia si separa dopo undici anni a causa di differenze nello stile di vita; hanno divorziato nel 2016. Il 5 maggio 2018 sposa Alejandra Silva, responsabile delle relazioni esterne. L’attore e la moglie hanno un figlio nato nel 2019, Alexander Gere. Nell’aprile del 2020 nasce il secondo figlio della coppia, di cui non è stato rivelato né il sesso e né il nome.



Proprio Silva ha voluto rassicurare tutti con un messaggio sui social. “Mi sono svegliata stamattina e ho visto le notizie e i messaggi di preoccupazione. Si sta riprendendo, sta molto meglio oggi. Il peggio è già passato. Grazie a tutti per i vostri messaggi, li apprezziamo molto”. Gere, nel dettaglio, era stato ricoverato in un ospedale per una brutta una polmonite iniziata con una tosse e poi peggiorata tanto da rendere necessario il ricovero.



Dopo essere stato in ospedale durante la notte, Gere è stato dimesso il giorno successivo e gli sono stati prescritti antibiotici. Non si sa dove sia avvenuto il ricovero di Gere, ma attualmente si sta riprendendo questo fine settimana mentre è ancora in vacanza in Messico e le sue condizioni stanno migliorando, secondo TMZ che conferma le parole di Silva.