“Ricoverato in ospedale, è grave”. Ore d’ansia per Meghan Markle: la notizia che ha sconvolto la famiglia reale

Ricoverato il padre di Meghan Markle: sono ore di ansia per l’uomo e la sua famiglia. Thomas Markle è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un grave ictus. A riportare la notizia è Dan Wootton attraverso il DailyMail. L’uomo si troverebbe negli Usa ed è qui che sta ricevendo le cure necessarie. Da quello che si sa, il padre di Meghan sarebbe in gravi condizioni. Pare infatti che l’ictus abbia causato all’uomo la perdita della parola. Una conferma ufficiale arriva anche dalla Duchessa di Sussex, ovvero Samantha.

La donna ha confermato che suo padre di trova nella struttura ospedaliera, dalla quale tutta la famiglia chiede privacy “per la sua salute e benessere”. Ricoverato il padre di Meghan Markle (Leggi anche: la scenata di gelosia con Harry) che in questo momento ha bisogno di “pace e riposo”, fa sapere Samantha. Il giornalista del DailyMail, prima di rendere nota la notizia, ha preferito attendere ulteriori controlli con lo scopo di capire meglio le sue condizioni di salute dopo il grave ictus. Nel frattempo non arrivano notizie a parte della bellissima Meghan.





Ricoverato il padre di Meghan Markle: è grave

Tra l’altro, è risaputo che né lei, né il marito Harry, hanno dei buoni rapporti con le loro rispettive famiglie. Come ricorderete, Meghan Markle non ha mai sopportato le intromissioni di suo padre sulla sua nuova vita nella Royal Family. Anche quando i due hanno deciso di lasciare l’Inghilterra, Thomas e sua figlia non sono riusciti a ricucire i rapporti.

BREAKING Meghan Markle's dad Thomas has 'massive' stroke and rushed to hospital https://t.co/OuZc8PNyW2 — Birmingham Live (@birmingham_live) May 25, 2022

Ora che è ricoverato il padre di Meghan Markle, sembra il momento giusto per tutti di fare un passo indietro e trovare un punto d’accordo. Di certo è solo benzina sul fuoco quello che ha detto la sorella Samantha. Secondo la donna, le condizioni del padre sono state esasperate da questa situazione che si è venuta a creare.

Fa presente che suo padre è stato “torturato” e ha dovuto sopportare diverse problematiche “grazie all’indifferenza di mia sorella negli ultimi anni”. “Questo è imperdonabile”, continua Samantha secondo quanto si legge sul DailyMail. Di recente, ha anche fatto causa a Meghan. A detta sua, la moglie del principe Harry avrebbe dichiarato sul suo conto delle falsità, nel corso dell’intervista con Oprah.

