“C’è un’attrice di mezzo”. Harry e Meghan Markle, lo scoop sulla coppia agita il gossip mondiale

Harry e Meghan, ancora loro. Negli ultimi tempi quando si è parlato della coppia che ha abbandonato la vita di corte e si è trasferita negli Stati Uniti è stato spesso per questioni poco piacevoli. Perfino sui veri motivi della loro ‘fuga’ non è ancora stata fatta completa chiarezza. Andrew Morton, l’autore del libro ‘Meghan – A Hollywood Princess’ ci ha provato. Lo scrittore fa riferimento a un episodio risalente al 3 gennaio 2020, quando sul profilo Twitter di casa Windsor appare una tenera foto di famiglia.

Insieme alla regina Elisabetta ci sono i tre eredi diretti alla Corona: il principe Carlo, William di Cambridge e il piccolo George. Un’immagine all’apparenza innocua, che stando alla ricostruzione di Morton, sarebbe alla base della Megxit. “Agli occhi dei duchi, le prove erano evidenti. E quello scatto non faceva che confermare la loro tesi: c’era un accordo tacito, la monarchia sarebbe andata avanti anche senza di loro” si legge in un passaggio del libro riportato dal Mirror poco tempo fa.

Adesso sembra che tra Meghan Markle e il principe Harry ci sia un’atmosfera non troppo rilassata, anzi ci sarebbe un certo nervosismo. Il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles c’è la cerimonia di consegna degli Oscar. A quanto pare l’invito ai due consorti non ha prodotto lo stesso tipo di effetto. Mentre per l’attrice si tratta di un appuntamento praticamente irrinunciabile, il duca ne farebbe volentieri a meno. Il problema sarebbe rappresentato dalla possibilità, anzi la certezza, di incrociare Kristen Stewart che nel film “Spencer” interpreta la mamma Lady Diana.





Secondo quanto riportato da Ok! Magazine al principe Harry non è piaciuta la “ricostruzione immaginaria” della pellicola del regista cileno Pablo Larraìn di Lady D decisa a divorziare dal marito Carlo. Una fonte bene informata racconta di un Harry “infastidito” e aggiunge: “Se decidessero di andare, sanno bene che si troverebbero faccia a faccia con Kristen, dato che quasi sicuramente avrà una nomination come migliore attrice protagonista”.

A quanto pare la questione non è di poco conto. Sembra che Meghan Markle abbia anche tentato di persuadere il marito Harry. “Lei pensa – spiega la fonte anonima – che potrebbero semplicemente sedersi in platea ed ignorare Kristen, con educazione… Harry però non è una persona che riesce a fingere”. Chissà, forse il tempo, mancano ancora diverse settimane all’evento, sistemerà tutto e i due riusciranno ad essere presenti. E magari pure sorridenti…