Cinema il lutto per la prematura scomparsa dell’attore. Aveva 61 anni e da un mese si trovava in ospedale per un aneurisma cerebrale. Era stato trovato privo di sensi dopo aver subito un aneurisma cerebrale causato da un ictus nella sua casa di Los Angeles la mattina del 19 febbraio. Dopo il collasso Tom Sizemore è stato trasferito al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank.

Ricoverato in terapia intensiva, l‘attore era arrivato all’ospedale in condizioni critiche. Il 27 febbraio, un rappresentante ha confermato che la sua famiglia stava “decidendo questioni di fine vita” e che i medici hanno affermato che non c’erano possibilità di guarigione. L’attore è morto venerdì 3 marzo dopo che la sua famiglia ha preso la decisione di rimuoverlo dal supporto vitale in un ospedale di Los Angeles.

Tom Sizemore, morto l’attore di “Salvate il soldato Ryan” e “Assassini nati”

“È con grande tristezza e dispiacere che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore (‘Tom Sizemore’) di 61 anni è morto serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank”, ha detto il suo manager Charles Lago in una dichiarazione a Rolling Stone. “Suo fratello Paul e i gemelli Jayden e Jagger erano al suo fianco”.

“Sono profondamente rattristato dalla perdita del mio fratello maggiore Tom”, ha detto Paul, fratello di Tom Sizemore. “Era più grande della vita. Ha influenzato la mia vita più di chiunque altro io conosca. Era talentuoso, amorevole, generoso e poteva farti divertire all’infinito con la sua arguzia e capacità di narrazione. Sono devastato che se ne sia andato e mi mancherà sempre”.

Dopo un breve ruolo nel film contro la guerra di Oliver Stone del 1989 Born on the Fourth of July , Sizemore apparentemente è esploso a Hollywood dall’oggi al domani: nel giro di un anno, ha recitato al fianco di Robert De Niro in Guilty by Suspicion , Willem Dafoe in Flight of the Intruder , e interpretando il cattivo nel film sui motociclisti del 1991 Harley Davidson e l’uomo Marlboro.

Tom Sizemore ha recitato in tutte le pellicole culto dell’ultimo ventennio. È stato nel cast di Salvate il soldato Ryan, accanto a Tom Hanks e per la regia di Steven Spielberg, Strange Days e Point Break di Kathryn Bigelow, regista a cui deve il suo battesimo nel 1989 sul set di Blue Steel. È stato diretto anche Oliver Stone e Martin Scorsese rispettivamente in Natural Born Killers e Al di là della vita. Nel 2000 ha ottenuto la nomination ai Golden Globes come miglior attore per L’occhio gelido del testimone. In tempi più recenti, poi, lo abbiamo visto in alcuni camei nelle serie tv Twin Peaks e Cobra Kai.