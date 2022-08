“Sono malato, mi devo curare”. Il triste annuncio del famoso attore: “La diagnosi parla chiaro”

“Non sto bene, ho deciso di curarmi”. Con queste parole Ezra Miller ha deciso di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso per risolvere i suoi problemi. Ezra Miller è affetto da una malattia mentale non meglio specificata. La stessa sembra che lo porti ad avere comportamenti aggressivi ed illeciti. L’ultimo, una settimana fa, il furto con scasso in una casa nella regione americana del Vermont. Proprio così, l’attore di The Flash (in uscita nel 2023) ha ammesso vivere una situazione complessa di malattia.

Lo stesso, tramite la sua crew, ha diramato un comunicato in cui ha affermato: “Ho recentemente attraversato un periodo di intensa crisi. Ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho quindi iniziato un trattamento di cura. Voglio inoltre scusarmi con tutti coloro che ho disturbato e messo in allarme con il mio comportamento in passato”, sono le parole dell’attore americano, oggi 30enne.





Ezra Miller è affetto da una malattia mentale

Qualcuno ricorderà che Ezra Miller, ha debuttato giovanissimo sul grande schermo, quando appena 15enne, nel 2016 ha visto esplodere la sua popolarità mondiale con Credence Barebone. Il giovane infatti ha fatto parte dei film di Animali fantastici (spinoff di Harry Potter) e poi ancora più in vista con Flash, in cui veste i panni ispirati dai fumetti DC Comic. Aveva fatto scalpore poi la notizia che nei mesi scorsi, alle Hawaii, per ben due volte l’attore era stato preso in custodia dalla polizia.

Il giovane Miller era stato ripreso addirittura dalla body cam di un agente, per molestie in un bar karaoke e per aggressione. Ora, Ezra Miller, dovrà comparire davanti alla Corte Suprema del Vermont per rispondere dell’accusa di furto con scasso, durante il quale avrebbe sottratto alcune bottiglie di alcol da un’abitazione in assenza dei proprietari.

After #WarnerBros cancelled #batgirl they definitely should cancel #TheFlash many people will boycott it when it comes out due to #EzraMiller breaking a law every two weeks. I’m — Cayden Bell (@CaydenBell000) August 18, 2022

Per non parlare di accuse ancora più gravi nei suoi confronti. Quelle mosse dai genitori di Tokata Iron Eyes, 18enne attivista nativa americana, che hanno ottenuto un ordine restrittivo contro l’attore, accusandolo di aver abusato fisicamente e mentalmente della loro figlia quando era ancora minorenne. Le cose per lui si mettono male.

