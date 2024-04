È scomparso nel tardo pomeriggio di ieri, a 63 anni, vinto da una malattia che ha combattuto fino all’ultimo una male che non gli ha dato scampo. L’annuncio è arrivato da parte del figlio. In lacrime tutto il mondo del cinema. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivato. Palma d’oro a Cannes e regista di prima grandezza, lascia una grande eredità filmica e umana. Proprio da Cannes arriva un messaggio. Sulla pagina Instagram del festival si legge: “Siamo profondamente addolorati per la morte del regista e sceneggiatore francese”.

“Il cui corpo di lavoro coerente e umanistico è il segno distintivo di un cinema sensibile, profondo e socialmente consapevole. Vincitore della Palma d’oro 2008 per Entre les murs, questo artista impegnato e strenuo umanista ha cercato la luce nonostante la violenza sociale, e ha trovato speranza nonostante la durezza della realtà”.





Cinema in lutto, morto il regista Laurent Cantet: aveva 63 anni

“Il Festival è rattristato nel salutare questo essenziale regista, che con il suo profondo impegno ha portato con sé la profonda convinzione che il cinema possa cambiare le traiettorie”. Un dolore, quello per la morte di Laurent Cantet, molto forte. Cantet era meglio conosciuto fuori dalla Francia per il suo film Entre les Murs (La classe), che vinse la Palma d’Oro al festival cinematografico di Cannes nel 2008.

Descriveva la vita all’interno dell’aula di una scuola secondaria nel variegato 20° arrondissement di Parigi e il rapporto tra gli studenti – improvvisati in modo convincente da adolescenti non professionisti – e il loro insegnante, a volte esasperato. Basato su un romanzo autobiografico su un giovane insegnante idealista che affronta una classe problematica di ragazzi svantaggiati, Cantet ha scelto lo scrittore del libro per il ruolo principale.

È diventato uno dei pochi film vincitori della Palma d’Oro a vendere più di 1 milione di biglietti al botteghino francese negli ultimi vent’anni. Il film fu elogiato dall’allora presidente Nicolas Sarkozy, che disse che rappresentava le difficoltà del sistema educativo francese così come gli sforzi coraggiosi degli insegnanti.