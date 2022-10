Beatriz Álvarez-Guerra è morta a seguito di un incidente stradale. La giovane, aspirante attrice, aveva soltanto 28 anni e intorno al suo decesso si sta muovendo la polizia di Pontevedra, in Spagna. Il motivo è da ricercare in un dettaglio dell’incidente. La giovane infatti non era alla guida, ma in viaggio nel sedile passeggero. Chi portava la macchina era infatti il suo ragazzo 24enne che però non era munito di patente.

Ora il giovane è nei guai, giustamente. La giovane, che dopo tanta gavetta tra teatro, serie tv, film e cortometraggi, stava diventando l’astro nascente del cinema spagnolo, è morta dopo che l’auto, guidata dal fidanzato, ha sbandato ed è finita nel fiume Almofrei de Cotobade. RLa bellissima Beatriz era residente a Madrid e si trovava in compagnia del fidanzato in Galizia, quando per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano è finita improvvisamente fuori strada in una zona caratterizzata da curve particolarmente pericolose.

A riportare la notizia, confermata su più fronti, è la nota rivista 20minutos.es. Per ora non si sa altro e non è stata neanche rivelata l’identità del compagno della giovane attrice. Si sa soltanto che il giovane è rimasto illeso ed è riuscito a uscire dall’abitacolo, ma non a salvare la ragazza. Il 24enne ha quindi chiesto aiuto anche ad altri automobilisti, ma l’auto ha iniziato lentamente a sprofondare nell’acqua del fiume.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, ma non hanno potuto far altro che recuperare il corpo della ragazza, esanime. All’arrivo degli agenti e compreso l’illecito, la polizia galiziana ha arrestato il giovane. Come dicevamo, la Guardia Civil ha infatti scoperto che il 24enne non era in possesso della patente di guida.

Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazioni del Codice della strada. L’unica cosa che resta di questa brutta storia è che la giovane Beatriz Álvarez-Guerra, astro nascente del cinema spagnolo, non c’è più.

