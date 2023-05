“È una strage”. Terrore in città, spari sulla folla per strada: 8 morti e 13 feriti. Cosa sta succedendo (VIDEO)

Carneficina a Belgrado, dove 8 persone sono state uccise durante una sparatoria e 13 risultano ferite. A rendere la notizia di dominio pubblico è la stampa locale. La comunità completamente sotto choc visto che questa tragedia arriva appena il giorno dopo la carneficina nella scuola che ha causato 9 morti, sempre nella capitale serba. Da quello che si sa, l’attacco di ieri sera è avvenuto vicino alla città di Mladenovac. Qui un ragazzo ha fatto fuoco con un’arma automatica da un veicolo in movimento ed è poi fuggito. A riferirlo è l’emittente statale Rts.

Come dicevamo in apertura, 8 persone sono state uccise durante una sparatoria e almeno 13 risultano ferite. Sette di questi, fa sapere la stampa serba, si trovano in gravissime condizioni all’interno dei nosocomi della capitale. Ora la zona dell’attentato è presidiata da una forte presenza di agenti che chiaramente ha circondato la zona. La stessa è anche battuta da elicotteri e droni. Chiaramente in tutta la Serbia è caccia all’uomo.

Leggi anche: “Attentato a Putin”. La notizia arrivata da Mosca: “Ora conseguenze”





Carneficina a Belgrado, dove 8 persone sono state uccise

La polizia crede che la mano che si nasconda dietro l’attentato è di un giovane di appena 21 anni che per il momento è stato a piede libero e potenzialmente pronto a colpire di nuovo per diverse ore. Solo più tardi la polizia ha fatto sapere che l’uomo in questione è stato fermato dopo una caccia all’uomo che ha coinvolto ben 600 agenti di polizia.

A parlarne è chiaramente il ministro degli Interni, Bratislav Gašić, che ha definito il vile attacco come un “atto di terrorismo”. Poco più tardi il direttore dell’agenzia di intelligence Bia, Aleksandar Vulin e il ministro della salute Danica Grujičić hanno visitato i feriti in ospedale. Riguardo l’attentatore sappiamo che si chiama Uros B., ha appunto 21 anni e per il momento è sotto la custodia degli agenti di polizia.

La stampa fa inoltre sapere che il giovane ha sparato a più riprese con un’arma automatica verso chiunque gli fosse a tiro. Alla fine Uros B. è stato infine bloccato e arrestato nei pressi di Kragujevac, a 150 km a sud di Belgrado. Ancora inspiegabili i motivi del gesto che hanno spinto il ragazzo a commettere un reato tanto grave quanto assurdo.

Leggi anche: “Un inferno mai visto”. Maxi tamponamento tra oltre 70 auto, fiamme e persone intrappolate nei rottami: decine tra morti e feriti