Treno deraglia e viene travolto da un altro convoglio. Almeno 30 morti e 50 feriti

Almeno trenta persone sono morte e una decina risultano ferite in un incidente ferroviario. Secondo quanto riportano i media locali, un treno passeggeri è deragliato ed è stato travolto da un intercity.

I media locali riferiscono, citando un funzionario locale, che uno dei due treni passeggeri è deragliato mentre il secondo convoglio lo ha travolto in pieno. Diverse persone sono rimaste bloccate tra le lamiere delle carrozze del treno deragliato. “La nostra priorità è liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere”, ha riferito una fonte di polizia ai quotidiani locali. Secondo le autorità ferroviarie sui due convogli erano presenti 1100 i passeggeri a bordo dei due convogli.

I due treni passeggeri si sono scontrati nei pressi di Ghotki, nel sud del Pakistan. Secondo le autorità citate da BBC, il Millat Express sarebbe deragliato mentre era in arrivo da Karachi e il Sir Syed Express, che arrivava in direzione opposta da Rawalpindi, lo avrebbe centrato in pieno. È stata dichiarata l’emergenza negli ospedali di Ghotki, Dharki, Obaro e Mirpur Mathelo. Il vice commissario Usman Abdullah ha affermato che almeno 30 persone sono rimaste uccise mentre altre cinquanta sono ferite.





Lo scorso 26 marzo un altro terribile incidente si è verificato in Egitto. Una collisione tra due treni passeggeri aveva provocato la morte di almeno trentadue persone e il ferimento di sessantasei passeggeri. Tre vagoni si erano ribaltati.

Decine di ambulanze si erano precipitate sul luogo dell’incidente e l’autorità ferroviaria aveva affermato che l’incidente era stato causato da una persona sconosciuta che aveva applicato i freni di emergenza nel primo treno che era stato successivamente colpito dal treno dietro, provocando il deragliamento di due carrozze.