Incidente choc durante il compleanno. Tatiana, 35 anni, muore davanti agli amici: “È stato terribile”

Un incidente terribile è costato la vita a una donna di 35 anni. Era in un locale e stava festeggiando il suo compleanno. Voleva cantare al karaoke e mentre stava cantando il dj della serata ha azionato il sollevamento degli schermi per consentire a tutti di assistere all’esibizione. Ma la struttura ha ceduto, gli schermi sono caduti e la ragazza probabilmente non ha avuto la possibilità di accorgersi di cosa stesse accadendo.

Gli avventori e il personale si sono immediatamente attivati per aiutare la trentacinquenne ma all’arrivo dell’ambulanza era già deceduta. David Skvortsov, che lavorava come DJ al club quando si è verificata la tragedia, ha detto ai media locali: “Stavo alzando gli schermi in modo che anche i clienti al primo piano potessero godersi il karaoke. “A un certo punto, gli schermi del karaoke sono caduti e hanno ucciso la donna”.

La vittima si chiamava Tatiana Pokhorenko, 35 anni, è morta sul colpo dopo che la struttura metallica si è schiantata su di lei nella città di Surgut, nella Siberia occidentale, in Russia. L’incidente è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso del locale Gallery Club dove Tatiana stava festeggiando il suo compleanno con gli amici.





Il proprietario del club Semen Kopaigora è stato accusato di aver causato la morte per negligenza e questa settimana ha ricevuto una condanna a tre anni sospesa per l’incidente, avvenuto nel 2018. Il 6 luglio, l’uomo d’affari è stato accusato di aver provocato la morte per negligenza e ha ricevuto una condanna a tre anni con sospensione della pena.

Secondo i pubblici ministeri, Kopaigora ‘ha installato la struttura con schermi karaoke senza assicurarsi che soddisfi i requisiti di sicurezza’. Il tribunale della città di Surgut ha spiegato che il verdetto è stato ammorbidito a causa di circostanze attenuanti. L’incidente è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso del locale Gallery Club dove Tatiana stava festeggiando il suo compleanno con gli amici. Nel video, si vede Tatiana ballare sotto gli schermi del karaoke installati su una struttura appesa al soffitto. Il filmato mostra la struttura in movimento verso l’alto, con il meccanismo controllato da un DJ.