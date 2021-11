Una quarantina persone ferite, tra adulti e minorenni e diversi morti (la polizia ha deciso di non ufficializzare il numero dei decessi) è il bilancio rilasciato dal dipartimento dei vigili del fuoco di Waukesha, nel Wisconsin, dove un Suv rosso a tutta velocità ha investito le persone che stavano partecipavano a una parata celebrativa per Natale. È sotto choc la cittadina di oltre 60 mila abitanti a circa 30 chilometri ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin, dove domenica 21 novembre un uomo a bordo di un suv si è lanciato a tutta velocità tra la folla che partecipava alla parata per le festività natalizie.

Una scena terrificante è stata filmata anche dai presenti e rilanciata sui social. Nei video si vede il suv rosso che arriva a tutta velocità e investe le persone che si trovano in strada. “Mentre stavo aprendo la porta del pub per uscire, la gente ha iniziato a urlare e a correre ed è stato allora che ho visto il Suv rosso”, ha commentato Jordan Woynilko, uno dei testimoni oculari che ha filmato la scena.

“Ho visto l’auto colpire le persone, almeno 10. C’era sangue, molto sangue. C’erano mamme e papà che urlavano per i loro figli, gente che correva”, ha detto ancora il testimone a Fox News Digital. “Poliziotti sbucavano dietro ogni angolo, suppongo cercassero il conducente del Suv”. La polizia ha riferito di aver ritrovato il veicolo e arrestato ”una persona di interesse”. Le sue generalità sono ancora ignote.





“Questa è una tragedia indicibile, che colpisce tutti noi mentre lavoriamo per superare due anni estremamente impegnativi e riprendere le nostre amate tradizioni natalizie”, ha dichiarato il dirigente della contea di Waukesha Paul Farrow in una nota.

“Avevo appena finito di partecipare alla parata con mia moglie quando ho notato le sirene della polizia. Poco dopo, ho appreso che un veicolo ha attraversato il percorso della parata ferendo molte persone. Pregate per la nostra comunità stasera dopo gli orribili eventi alla Waukesha Christmas Parade”. Al momento la polizia indaga per capire se l’uomo abbia agito per motivi terroristici o meno.