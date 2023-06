Probabilmente le cinque persone a bordo del sottomarino Titan non hanno avuto neppure il tempo di rendersi conto di quanto stava succedendo; la morte li ha raggiunti all’istante, a meno di un giorno dall’annuncio del ritrovamento di rottami del sommergibile non distante da dove si trovava il relitto del Titanic le indagini si concentrano sul motivo dell’implosione. Si è parlato di una rapida depressurizzazione del sommergibile che, in pochissimi secondi, è stato letteralmente stritolato dalla pressione dell’oceano.

Sulla sicurezza del mezzo ora emergono i dubbi nonostante le rassicurazioni del Ceo, morto anch’egli nella tragedia. Una sicurezza che Stockton Rush, il fondatore della compagnia OceanGate, ostentava a Jay Bloom, uomo d’affari statunitense, ha rischiato di partecipare all’immersione fatale del Titan e ha deciso di pubblicare alcune chat WhatsApp.





Sottomarino Titan, perché è imploso: materiali sotto accusa

“Ho deciso di condividere alcuni messaggi scambiato con Stockton Rush, Ceo e fondatore dell’OceanGate, la compagnia che ha costruito e gestito il sommergibile Titan, che tutti abbiamo seguito nell’ultima settimana. A febbraio, Stockton ha chiesto a me e a mio figlio Sean di andare con lui nell’immersione verso il Titanic in programma a maggio. Entrambe le missioni di maggio sono state rinviate a causa del meteo, l’operazione è stata rinviata fino al 18 giugno, data di questo viaggio”, scrive Bllom sui social.

“Io ho espresso preoccupazioni per la sicurezza e Stockton mi ha risposto: ‘C’è ovviamente un rischio, ma è molto più sicuro rispetto al volo con un elicottero o ad un’immersione subacquea. Non c’è mai stato un ferito in 35 anni di” operazioni con “sottomarini non militari’. Sono sicuro che credesse veramente a quello che diceva. Ma era totalmente fuori strada. Con passione, credeva in quello che faceva”, aggiunge.

Secondo le ultime notizie la causa del collasso pressorio che ha portato all’esplosione sembra essere: “il design che il materiale usati non fossero esattamente adatti a viaggi di quel genere: e adesso si valuta l’idea di vietare del tutto e definitivamente le visite al relitto della leggendaria nave naufragata nel 1912”.