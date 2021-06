Un appello urgente della polizia è stato diramato dopo che una bambina di quattro anni è scomparsa a Derry, nell’Irlanda del Nord. Scarlet Duddy è stata vista per l’ultima volta poco prima di mezzogiorno di oggi, lunedì 28 giugno, lasciare un centro giochi per bambini nell’area di Springtown Road della città.

Scarlet ha gli occhi color nocciola e i capelli castano chiaro che erano legati con un fiocco rosa e ha perso i due incisivi, riporta Belfast Live. L’ispettore Swanson ha dichiarato: “Spero che Scarlet sia al sicuro e stia bene. Riteniamo che possa essere in compagnia di un parente e che potrebbe essere ancora in Irlanda. La nostra speranza è questa”.



“Voglio fare un appello a chi dovesse vedere Scarlet. Contattate il numero di riferimento 932 del 28/06/21”, ha detto ancora l’ispettore che si sta occupando del caso. La bambina è scomparsa dal parco giochi la mattina di lunedì 28 giugno e da quel momento nessuno l’ha più vista.







Al momento della scomparsa la bambina indossava leggings color pesca, una gonna e una t-shirt entrambe color pesca con una grande stella stampata sul davanti e un maglione blu scuro con cuore di lustrini.

Un portavoce della polizia irlandese ha spiegato che “La denuncia di scomparsa di Scarlet è stata fatta lunedì 28 giungo ed è stata vista per l’ultima volta poco prima di mezzogiorno mentre lasciava un parco giochi a Springtown Industrial Estate su Springtown Road in compagnia di una donna. In questo momento crediamo che questa donna sia una parente della bambina ed entrambe possano essere nella contea di Donegal”.