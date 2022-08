Ryanair dice addio ai voli superscontati. Ricordate quando con la compagnia low cost si potevano acquistare biglietti aerei addirittura a 10 euro? Beh, d’ora in poi non sarà più possibile. I voli a 0,99 o a 9,99 euro sono destinati a finire nel dimenticatoio a causa del caro energia che ha subito un’impennata con la guerra in Ucraina. Inevitabili le ricadute sul settore aereo.

L’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary, è stato chiaro durante l’intervista alla BBC Radio 4. Il manager ha parlato a lungo dell’attuale situazione economica mondiale, dell’inflazione e delle conseguenze sul mondo dei voli aerei. Il settore low cost, ha dichiarato, resisterà perché le persone continueranno a volare “frequentemente”, ma gli aumenti del petrolio non saranno ininfluenti.





Ryanair dice addio ai voli a 10 euro

“Non credo che ci saranno più voli a 10 euro”. Queste le parole di Michael O’Leary, ad del gruppo Ryanair. “La nostra tariffa media – ha proseguito – è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni”. Ryanair continuerà comunque ad avere “milioni di posti a 19,99 euro, 24,99 e 29,99”.

In un’analisi del settore low cost se la vede brutta Wizz Air nonostante l’espansione record durante la pandemia, i rimborsi per i voli cancellati e la scelta di non acquistare carburante a prezzi calmierati. La compagnia ungherese ha perso infatti nel trimestre aprile-giugno 2022 oltre 23 euro a passeggero trasportato. È il dato peggiore tra le compagnie aeree low cost europee.

Sono tornati invece a far profitto Ryanair e soprattutto Vueling, la società a basso costo di Iag, holding che include anche British Airways, Iberia, Aer Lingus. Secondo l’analisi del Corriere della Sera sui bilanci delle aziende bene anche easyJet, Transavia ed Eurowings. Per quanto riguarda i prezzi medi dei biglietti si va dai 114,5 euro di Transavia ai 110,4 di Eurowings, poi 94,8 di easyJet, 81,5 di Vueling e infine Wizz Air con 66,4 e Ryanair con 57,2.

Terrore sul volo aereo, scoppia il motore: atterraggio d’emergenza e vigili del fuoco sul posto