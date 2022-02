“Urla e lacrime ovunque”. Schianto tra due treni pieni di studenti: una vittima e decine di feriti

Tragico incidente ferroviario, due treni regionali si sono scontrati: pesante il bilancio che parla di una vittima accertata ed e altre 14 ferite (25 secondo alcuni media locali accreditati). Secondo le informazioni preliminari. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:40 ora locale. A quanto pare l’incidente è avvenuto su una curva difficile da vedere. Secondo i racconti dei passeggeri, uno dei treni della S-Bahn aveva un comportamento di guida molto strano sul percorso precedente.



L’incidente è avvenuto tra due treni della S-Bahn nei pressi del comune di Schäftlarn nel suddetto distretto (vicino Monaco di Baviera) I due treni si sono scontrati alla stazione di Schäftlarn-Ebenhausen. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia e i vigili del fuoco che hanno effettuato un’operazione su larga scala. Secondo un portavoce della polizia sul posto c’erano circa 200 elementi di emergenza, anche gli elicotteri hanno sorvolato la zona.

Si calcola che sui vagoni, al momento dell’impatto, fossero presenti 95 passeggeri, la maggior parte pendolari e studenti. Una persona, rimasta inizialmente intrappolata all’interno di una carrozza, è stata liberata, secondo quanto riportano i media locali. Le autorità parlano di “disastro”.



Testimoni riferiscono alla Bild di aver sentito all’improvviso un botto tremendo e di essere stati scagliati in avanti nel vagone. Quindi ‘urla e lacrime ovunque’. Le immagini diffuse sui media tedeschi, scrive il Quotidiano Nazionale, mostrano i passeggeri in piedi accanto al binario dopo lo scontro ed almeno una carrozza parzialmente deragliata.

🇩🇪 Two S-Bahn S7 trains collided head on at 1635 near Schäftlarn, Munich on a single track.

A person died 14 were injured, 95 travellers were present on trains.

Following the impact, a train left the tracks but remained standing. https://t.co/BeBp8OXJ3o pic.twitter.com/q8WIOTAVVF