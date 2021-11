“Sì, ci sposiamo!”. Fiori d’arancio per l’attrice, la notizia è lei a darla

Il grande momento è arrivato. Lei è una delle attrici, cantanti e showgirl più famose a livello planetario. Ha iniziato a lavorare da piccolissima. Pensate che già all’età di tre anni è entrata nel mondo dello spettacolo. In particolare a quell’età ha fatto il suo esordio nel mondo della moda. Ma poi, all’attività di modella, ha affiancato anche quella della recitazione. Su di lei, come spesso accade, ci sono state anche alcune ‘perle’ di gossip.

Già qualche anno fa, era il 2017, la protagonista della nostra storia era stata sul punto di salire all’altare. Ma la relazione naufragò malamente. Prima stanno insieme, poi si lasciano, poi scoppia il caos legato alla differenza d’età tra i due. Poi si parla di soldi e infine, che ve lo diciamo a fare, si arriva a retroscena enormi. Stiamo parlando della storia d’amore tra Lindsay Lohan ed Egor Tarabasov, 22enne ricchissimo ereditiere russo. Adesso, però, Lindsay Dee Lohan, questo il suo nome completo, fa davvero sul serio.

Con un post su Instagram Lindsay Lohan ha annunciato al mondo intero le sue imminenti nozze con il suo attuale compagno. Il futuro marito si chiama Bader S Shammas. A far comprendere che, stavolta, si tratta di una cosa seria un dettaglio che in molti hanno notato. Gli scatti sono al naturale, nessuna posa, solo i due innamorati felici, sorridenti, sereni. Altro che flash e prime pagine…





Ma c’è un altro particolare che non è sfuggito. Nelle foto Lindsay Lohan mostra un anello con un diamante quadrato da far invidia a chiunque. La relazione con Bader S Shammas è iniziata a febbraio 2020, o meglio, fu proprio l’attrice a pubblicare una foto in cui era in compagnia della sorella Aliana ad un concerto. Da lì sono iniziate le indiscrezioni. E oggi quella che era soltanto una storia di gossip si sta trasformando nel sogno di questa splendida 35enne.

Lindsay Lohan e il suo fidanzato sono raggianti come potete vedere voi stessi. A quanto pare la proposta di Bader S Shammas è avvenuta in modo molto riservato, intimo. I due sono infatti in tuta e l’attrice mostra tutto il suo stupore per la sorpresa del suo amore. La prima volta che Lindsay aveva parlato della frequentazione con Bader aveva scritto nella didascalia accanto alla foto: “Io e Aliana, che bella serata con mia sorella e il mio fidanzato Bader, una notte davvero magica”. Poi, però, vista l’insistenza dei follower, aveva cancellato e sostituito il tutto con un semplice emoticon. Adesso, tuttavia, la gioia è troppo grande e l’attrice scrive: “My love. My life. My family. My future”. Insomma, non ha più nessun timore di far vedere quello che le sta capitando. Che dire? Tanti auguri e siate felici!