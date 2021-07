Violentissimo impatto tra un treno e un’auto: 4 morti. La macchina diventata un cumulo di lamiere: sul posto i vigili del fuoco

Un’immane tragedia ha spezzato la vita a quattro ragazzi tra i 29 e i 31 anni di età. Sono deceduti in seguito ad un gravissimo incidente, che ha coinvolto la loro automobile e un treno. L’impatto violentissimo si è verificato nei pressi di un passaggio a livello. In quel momento il convoglio stava transitando e per cause in corso di accertamento ha colpito in pieno la vettura dei giovani, che non hanno avuto alcuna speranza di sopravvivenza. Una morte tanto assurda quanto inaccettabile.

Ad andarsene per sempre sono state tre donne e un uomo. Dopo l’accaduto si sono subito precipitati sul luogo dello scontro i soccorritori, che hanno tentato di rianimare le quattro persone coinvolte. Nonostante i disperati tentativi di tenerli in vita, i medici si sono dovuti arrendere e hanno solamente proceduto a constatare i decessi degli occupanti della macchina. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per estrarre i cadaveri e per rendere la zona completamente sicura dopo l’impatto.

Il fattaccio è avvenuto ad Alicante, in Spagna, nel pomeriggio di venerdì scorso. Si era a ridosso della stazione ferroviaria di Novelda-Aspe. Come si può vedere dalle foto pubblicate dai soccorritori, l’automobile delle vittime si è distrutta completamente ed è diventata un cumulo di lamiere. Quindi, come anticipato prima, i vigili del fuoco hanno faticato tantissimo per portare fuori dal veicolo i ragazzi morti. La macchina sarebbe stata trascinata dal treno per alcune centinaia di metri.





Alcune parti dell’auto dei giovani coinvolti nel terribile incidente, verificatosi ad Alicante, sono rimaste bloccate nella motrice del mezzo ferroviario. Stando a quanto appreso, il freno di emergenza sarebbe stato immediatamente attivato, ma nonostante questo il treno è riuscito a frenare la sua corsa solamente dopo più di un chilometro dall’incidente. L’Intercity era diretto a Lorca ed era partito da Barcellona. Non ci sono state conseguenze per il macchinista e i passeggeri del convoglio.

L’incidente di Alicante è sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Infatti, è stata avviata un’inchiesta per comprendere cosa abbia provocato il dramma. Ci sono segnalatori luminosi e acustici e semibarriere automatiche, quindi è da stabilire se sia stato l’automobilista a compiere qualche errore o se ci siano stati dei malfunzionamenti. Sulle quattro vittime sarà effettuata l’autopsia dal medico legale.