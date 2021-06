In Italia saremo anche in un “inverno demografico”, ma nel resto del mondo la situazione è ben diversa. Ci sono poi casi eccezionali che hanno dell’incredibile. Come quello che è avvenuto in Sudafrica. Una donna di 37 anni, Gosiame Thamara Sithole, ha dato alla luce ben 10 figli. Avete letto bene. Dieci creature si trovavano, tutte insieme eh, dentro la pancia di una sola donna. E sono venute al mondo sane, senza particolari problemi.

Si tratta di un vero e proprio record mondiale. Il precedente primato era detenuto da una mamma che aveva dato alla luce nove bimbi. A dare l’incredibile notizia sono stati i media sudafricani. Il marito della donna, Teboho Tsotetsi, ha raccontato che la moglie ha avuto i dieci gemelli nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 giugno nell’ospedale di Pretoria.

A quanto pare i medici avevano sì previsto una gravidanza numerosa, ma non fino a questo punto. Nei precedenti esami era stato previsto un numero che era lievitato di volta in volta. Prima a Gosiame Thamara Sithole, già madre di due gemelli di sei anni, era stato detto che avrebbe avuto sei figli. Poi otto. Ne sono nati dieci, sette maschietti e tre femminucce. La donna ha dichiarato a Pretoria News che si è trattato di una gravidanza naturale e che non è ricorsa ad alcun trattamento per la fertilità.





Il padre dei dodici gemelli, che è disoccupato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornali. “All’inizio – ha spiegato l’uomo – è stato uno shock, ma mi sono sentito un prescelto da Dio per questo miracolo”. Nonostante le parole di Gosiame, il vicedirettore della scuola di medicinala della Sefako Makgatho Health Sciences University, Dini Mawela, dubita che il parto possa essere stato naturale. Casi come questo, ha spiegato Mawela, si verificano molto raramente e in genere sono collegati a metodi per la fertilità.

“Come è stato possibile tutto ciò?” si chiede adesso stupefatta Gosiame Thamara Sithole. “Sarebbero potuti nascere siamesi (quindi uniti, ndr)”. Invece tutto è filato liscio. Negli ultimi giorni la donna aveva sofferto di dolori alle gambe. La mamma dei gemelli ora parla apertamente di miracolo. Inizialmente alcuni dei bambini si erano ‘nascosti’ all’esame dei dottori, per questo erano stati previsti solo sei gemelli. Invece ne sono arrivati ben dieci. E stanno tutti bene!