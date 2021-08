Sparatoria all’esterno di un cinema, il giovane vip è morto a 19 anni. Si è arreso in ospedale

Se n’è andato a 19 anni. Era una star dei social network. È rimasto coinvolto in una sparatoria all’uscita di un cinema. Insieme a lui c’era un amico 18enne. Nell’ultimo video su TikTok, pubblicato un paio di giorni prima della sparatoria, affermava di trovarsi in vacanza con i suoi familiari e di aver intervistato per scherzo tutti i membri della sua famiglia su come stava andando la vacanza. Il ragazzo, stando a quanto riferito anche da TMZ, è stato colpito ad un occhio.



È successo lo scorso 26 luglio al Regal Edwards Corona Crossings theater, ma la famiglia del ragazzo ha confermato la notizia solo sabato scorso. Per l’omicidio è stato fermato Joseph Jimenez, 20 anni, già apparso venerdì scorso davanti alla Corte Superiore della contea di Riverside. Lui è Anthony Barajas. A differenza dell’amico non è deceduto sul colpo: se n’andato dopo 5 giorni di agonia per lui non c’è stato più nulla da fare.



Come riporta il Los Angeles Times, sono stati i dipendenti del cinema a trovare Anthony Barajas e Goodrich in una pozza di sangue mentre pulivano la struttura lunedì sera dopo una proiezione di The Forever Purge e hanno chiamato la polizia. “Le vittime sono state colpite senza alcun tipo di contatto preventivo”, è stato il commento degli inquirenti che aggiunge dolore e tristezza a questa storia.







Conosciuto online come itsanthonymichael, Anthony Barajas aveva quasi un milione di follower su TikTok. “Dal suo sorriso al suo cuore compassionevole, la presenza di Anthony è stata un dono per tutti coloro che lo conoscevano”, ha scritto la famiglia. Tra i commenti all’ultimo video postato su TikTok da Barajas, un fan ha esortato.



“Per favore, non cancellate il suo account. Voglio continuare a guardare questi video in cui canta e in cui è felice”. “Anthony è stato la luce della vita di così tante persone e ci aspettano tempi difficili, ma abbiamo una famiglia e degli amici fantastici per superare tutto questo”, ha detto Julia Barajas.