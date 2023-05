Una settimana fa finiva Amici 22. La finalissima, che ha registrato numeri da record dal punto di vista degli ascolti, ha visto il trionfo di Mattia Zenzola su Angelina Mango, Isobel e Wax. Tutti e 4, ovviamente, sono impegnatissimi tra interviste, lanci di Ep e progetti che fanno parte della loro carriera e la curiosità del pubblico è sempre altissima anche se le telecamere del talent si sono spente. Anche sulle vicende sentimentali dei protagonisti di questa edizione, che nei lunghi mesi passati in casetta hanno stretto legami forti, di amicizia e non.

Solo ieri le immagini di Angelina Mango e Wax hanno fatto sognare i fan. Si sono fatti vedere l’uno al fianco dell’altra e hanno ballato in maniera sfrenata sulle note di ‘Ci pensiamo domani’. Hanno sempre detto di essere solo grandi amici ma sono mesi che le voci di un loro flirt dominano la rete. “Con Wax siamo molto amici. C’è un legame fatto di fiducia, rispetto e stima. Poi c’è molto sostegno e so che posso contare su di lui”, le parole di lei a Verissimo.

Wax dopo Amici 22, la dolce dedica a Angelina Mango

Nonostante abbiano ribadito più volte che tra loro c’è solo amicizia, il pubblico spera in qualcosa di più. E infatti sotto alle immagini della reunion dopo Amici 22 i fan di Wax e Angelina Mango scrivono: “Ma quanto sono belli”, “Già in casetta erano belli”. E se già tutti facevano il tifo per questa ‘coppia’, a maggior ragione ora, dopo le parole di lui.

In una delle ultime interviste rilasciate dopo Amici 22 Wax ha speso delle parole dolcissime per descrivere il suo legame con Angelina Mango: “Il nostro è un legame vero, puro e sincero. Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le persone ti guardano ogni settimana. Una persona che vedi 24 ore su 24. Siete stati tristi, felici e sorridenti. L’hai vista malinconica, magari con dei suoi problemi… E io uguale”, ha detto Wax.

“Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare… e lei ha creato questo in me, la scoperta di un cuore che sinceramente non avevo accarezzato troppo”❤️‍🩹



Non ce la faccio🥹#wax #angelinamango #amici22 #angelina #waxangelina pic.twitter.com/jTadkaMjeM — Valeria Roberti (@valeriaroberti_) May 19, 2023

E ancora: “Come fai a non dire che hai scoperto una cosa che rimane? Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare. E lei ha creato questo in me: la scoperta di un cuore che non avevo mai accarezzato troppo”. Come detto, durante il talent molti pensavano che tra loro potesse nascere qualcosa. Ma anche c’era anche chi sosteneva che finito Amici 22 si sarebbero esposti di più. Sarà così? Fatto sta che dopo questa ultima intervista i fan di Wax e Angelina Mango hanno ricominciato a sognare.