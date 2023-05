Maria De Filippi ha appena finito di condurre Amici 22, infatti domenica 14 maggio c’è stata la finalissima che ha permesso a Mattia Zenzola di vincere il montepremi da 150mila euro. Bene anche Angelina, piazzatasi al secondo posto e vincitrice della categoria ballo e del premio Tim della critica. Ma la conduttrice televisiva sta già pensando al futuro ed ecco che è pronta ad ottenere un sì da una ragazza a cui tiene tanto, grazie anche ad un’offerta praticamente irrinunciabile.

Infatti, Maria De Filippi ha deciso di non badare a spese dato anche il successo di Amici 22 e avrebbe messo sul piatto una proposta clamorosa da 6mila euro al mese. Non c’è ancora stata una risposta ufficiale, ma tutti sono concordi nel dire che difficilmente questa persona si lascerà scappare un’occasione così ghiotta. Queen Mary è molto determinata e sta facendo di tutto per riuscire a portare a casa l’importante trattativa.

Maria De Filippi, dopo Amici 22 fa un’offerta super

Dunque, mai come stavolta Maria De Filippi pare molto vogliosa di convincere questa fresca ex allieva di Amici 22 a rimanere con lei nel programma di Canale 5. Parliamo di un’offerta veramente prestigiosa, che permetterebbe alla giovane di guadagnarsi un bel posto per il futuro. E anche economicamente per lei sarebbe una svolta non di poco conto, dato che intascherebbe come detto 6mila euro mensili. Vediamo di chi stiamo parlando.

Il sito Anticipazioni Tv ha scritto: “Super offerta da Maria De Filippi a Isobel“. L’ex concorrente di Amici potrebbe diventare ballerina professionista nell’edizione numero 23 di Amici. Non resta che attendere la risposta della quarta classificata, intanto Blastingnews ha anche riferito che pure Mattia Zenzola vorrebbe continuare a lavorare nel talent show di Mediaset. Quindi, i due ballerini finalisti potremmo vederli all’opera in una nuova veste nella prossima stagione.

Isobel su Instagram ha invece scritto dopo la finale: “A Maria grazie mille per aver dato una possibilità su di me hai veramente cambiato la mia vita in un modo che non ho mai creduto possibile”. Quindi, ha instaurato un rapporto straordinario con la conduttrice.