Cricca e Isobel, c’è la storia d’amore? Ve lo diciamo subito, ancora no. O forse qualcosa tra i due ex allievi della Scuola di Amici di Maria De Filippi sta nascendo davvero, ma è presto per dirlo. I due ragazzi sono appena usciti dal talent show e, tra interviste e impegni lavorativi, non è che abbiano tutto questo tempo per pensare all’amore. Eppure… Eppure i due si lanciano messaggi inequivocabili. A quanto pare il sentimento nato in casetta si sta evolvendo.

Il primo a farlo capire chiaro e tondo è stato Cricca che, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha candidamente confessato: “Isobel è fantastica“. Ora, chi scrive non è certo un Casanova, ma a occhio e croce se questa non è una dichiarazione d’amore poco ci manca. Infatti lo stesso cantante prosegue: “Avevo una storia con un’altra ragazza prima, molto bella, una persona che stimo molto ancora. Però quando è arrivata Isobel, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in un modo assurdo…”.

Leggi anche: “Non riesce a parlare”. Cricca: ritorno choc in tv dopo Amici 22: il dramma della sorella





Le ultime parole di Cricca su Isobel

Quando Isobel è andata a Verissimo, però, la ballerina ha preferito sorvolare affermando che Cricca le manca, sì, ma come tutti gli altri. Recentemente Cricca ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTV e queste sono state le sue parole: “Posso dire che la settimana che ho trascorso a casa è stata un po’ traumatica perché non mi aspettavo di tornare alla vita di tutti i giorni. Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica”.

“Cosa mi univa con Isobel Kinnear? Sicuramente l’Australia – dice ancora Cricca – È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”.

Cricca aggiunge: “Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore“. Più che occhi quelli sembrano occhiali. I famosissimi occhiali dell’amore, quelli che invece di farti vedere meglio non ti fanno capire più niente. O no? Mah, staremo a vedere.

“Avete visto che ha fatto Cricca?”. Amici 22, è successo a Isobel dopo la finale: i fan senza parole