Le voci di crisi tra Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro sono sempre più forti; dopo tante chiacchiere ora parla lui e toglie ogni dubbio. A lanciare il gossip erano stati Amedeo Venza e Deianira Marzano, soprattutto quest’ultima che sul suo profilo social aveva scritto: “Abbiamo avuto conferma che una nascente coppia è in crisi”. Nessun nome, nessuna indicazione, eppure i presunti diretti interessati si sono sentiti parte in causa e hanno risposto a tono, togliendo ogni possibilità di replica.

>“Vi devo dire una cosa su Isobel”. Cricca fa tremare pubblico e fan dei due ragazzi di Amici 22

A far discutere, e non poco, il fatto che Oriana Marzoli fosse in questi giorni a Madrid mentre il suo fidanzato è rimasto in Italia: una lontananza inaspettata, e prolungata, che aveva fatto saltare sulla sedia i fan della coppia che hanno iniziato a chiedere informazioni sul destino della coppia. Da lì il messaggio di Deinaira. E la risposta di Daniele.





Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? La risposta di lui

“Mi sa che si è arrabbiata perché non gli rispondo”, ha scritto l’imprenditore veneto, facendo vedere di essere stato contattato dall’influencer 3 giorni prima, presumibilmente per chiarimenti riguardo alle voci di crisi. Al posto di Deianira ha risposto Amedeo Venza, con una risposta tanto ficcante quanto, agli occhi di molti, giusta. Una prova che, secondo lui, non ammetteva repliche.

L’esperto di gossip ha specificato come non avessero fatto i nomi di nessuna coppia. “State dicendo tutto voi, se fate così confermate che la notizia è reale”, ha poi aggiunto. Secca la risposta di Daniele che non è rimasto guardare. Fino a quando ad intervenire non è stata Oriana Marzoli che ha smentito chiaramente le voci di rottura in una storia Instagram.

“Comunque ragazzi veramente sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò uno shooting per la mia capsule. State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal programma”.