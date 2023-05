Amici 22, la dedica di Cricca per Isobel. Terza classificata al talent show di Maria De Filippi, la ballerina porta comunque a casa i suoi premi. Ma al di là delle dinamiche che riguardano la sua carriera, c’è anche un altro aspetto che preme sapere ai fan, quello in merito alla relazione con Cricca, che come molti sanno ha avuto vita breve. Eppure il cantante sembra ancora nutrire dei sentimenti sinceri verso Isobel. Lo confermerebbero le sue parole a Verissimo ma anche il gesto dopo la finale.

La dedica di Cricca dopo la Finale di Amici 22. Porta a casa il trofeo Mattia Zenzola, contro cui Isobel perde il televoto, pur portando a casa dei premi considerevoli, tra partecipazioni a musical di prestigio e un contratto lavorativo di sei mesi in Spagna. I fan del programma nel corso di questi mesi hanno avuto modo di affezionarsi alla ballerina a cui è andato tutto il loro supporto. Non ultimo Cricca che già nello studio di Verissimo aveva esternato per la ballerina un profondo affetto lasciando anche presagire dell’altro.

La dedica di Cricca dopo la finale di Amici 22: Isobel ancora al primo posto tra i suoi pensieri

“Isobel è davvero fantastica. Io mi sono innamorato di questa ragazza, prima di lei avevo una storia con un’altra. Ma quando è arrivata Isobel tutta l’energia che ha portato in quella casetta mi ha colpito in modo assurdo“, ha detto Cricca davanti alle telecamere di Verissimo per poi aggiungere: “Le cose là non funzionavano, ci abbiamo provato ma forse non era la situazione giusta. E quindi è stato un fidanzamento non andato a buon fine. Ma io la amo sempre. Anche lei mi vuole molto bene. Chissà se un domani ci possiamo rivedere e riprovarci. Lei è una grande e poi è bella come il sole”.

Ma detto ciò, anche dopo i risultati della finale, il cantante ha voluto omaggiare la ex con una dolce dedica che non è passata inosservata. Parole semplici ma loquaci: “Sei stata fantastica“ con tanto di foto della ballerina a corredo del post. Che Cricca abbia fatto il tifo per lei non c’è dubbio. Peccato solo scoprire che la ragazza ricambi la stima e l’affetto, ma forse nulla di più.

Isobel, intervistata da Silvia Toffanin, ha risposto senza alcun filtro: “Sono dall’altro lato del mondo, ma qua ad Amici ho trovato una seconda famiglia. Cricca mi manca tantissimo è una persona speciale, ma mi mancano tutti: non vedo l’ora di rivederli dopo questa esperienza”. Una risposta, quella di Isobel,che ha lasciato non poco amaro in bocca ai fan. Solo il tempo porterà buoni consigli al cuore.