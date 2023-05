Giovanni Cricca torna in televisione dopo l’esperienza ad Amici 22, l’annuncio è arrivato poco fa. Cricca è stato uno degli allievi più discussi e criticati, tacciato spesso di essere un raccomandato. Voce che non è neppure stata commentata dagli autori che, da parte loro, hanno fatto parlare gli allievi che hanno descritto le qualità umane di Cricca. Parole di affetto per lui aveva usato Ramon Agnelli, il ballerino uscito sconfitto dal serale proprio da uno scontro con lui: “È una persona che ho scoperto, è stato indispensabile davvero qui dentro”.

>>“Mia moglie morta, per me era tutto…”. Il dolore e le lacrime dell’amato attore delle nostre fiction. Un dramma dal quale non riesce a uscire

“Questa cosa del sentirmi solo non me l’ha mai fatta pesare, è stato lì a darmi la sua mano a consigliarmi a parlare con me, fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia, di vivermi quello che si fa fuori, come le persone normali, spero che sia veramente nella mia quotidianità, perché è un persona che mi fa bene e mi fa stare bene”.





Amici 22, Cricca torna in televisione: sarà ospite a Verissimo

Poi era stata la volta di Cricca di parlare: “Ramon è stata la persona che mi è stata vicino più di tutte, è disponibile per gli altri, anche se lui è il primo che ne avrebbe bisogno, in questo posto ha ritrovato cose che non aveva cercato, non essere uno contro il mondo”. Mondo, della musica, che Cricca vuole prrendersi sognando palcoscenici prestigiosi.

Di questo e di altro Cricca parlerà nel suo ritorno in televisione dopo l’esperienza di Amici 22, il cantante sarà infatti ospite di Verissimo. Il sito del programma lo ha annunciato nelle ore scorse tracciandone un beve profilo biografico: “Giovanni Cricca – questo il nome completo del cantante – è nato a Riccione nel 2004. Ha sviluppato la passione per la musica sin da bambino e si esibisce dall’età di 8 anni. Suo padre e sua madre sono due operatori umanitari che si sono conosciuti in Africa”.

“Cricca è entrato ad Amici nel team di Lorella Cuccarini. Nella scuola si è fatto notare per la sua sensibilità e il suo talento, arrivando fino al Serale. Durante il suo percorso ha costruito legami importanti come quello con la ballerina Isobel”.