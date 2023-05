Il ballerino di danza latino americana Mattia è il vincitore di ‘Amici 22’. Mattia, si è aggiudicato la coppa del programma portandosi a casa anche un premio finale da 150.000 euro. Seconda classificata Angelina Mango che si è invece aggiudicata la vittoria nella categoria canto e ha vinto anche i premi della critica e della radio. La finale si è aperta con la sfida del circuito di ballo che ha visto in campo Mattia contro Isobel e nella quale ha prevalso Mattia.

Poi ad Amici 22 è stata la volta del circuito di canto con lo scontro tra Angelina (figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente) e Wax, dove ha prevalso la prima. Dunque la finalissima tra Angelina e Mattia che ha visto la vittoria di quest’ultimo. Mattia, seguito nel programma dal coach Raimondo Todaro, ha 19 anni e vive in provincia di Bari.

Diversi gli altri premi assegnati durante la finale di Amici 22, a partire dal Premio della Critica di 50.000 euro assegnato da una giuria di giornalisti collegati in diretta con il talent che come detto è andato ad Angelina, che si è aggiudicata anche il Premio delle Radio.

Durante la finale il Premio Tim è andato del valore di 30.000 euro è andato a Isobel, ballerina australiana che ha trovato nel talent di Maria De Filippi il coronamento del suo sogno con diverse offerte di lavoro internazionali.

Il secondo Premio, quello Oreo di 20.000 euro, è andato al cantautore Wax. Il Premio Marlù è valso 7 euro a ciascuno dei 4 finalisti. Ma torniamo a Isobel, allieva della professoressa Alessandra Celentano. La ballerina Isobel Kinnear, origini australiane, ha 19 anni e balla da quando ne aveva 3. É entrata a far parte delle compagnia Dream Dance Company prima di arrivare nella scuola di Amici 22. Nel 2018 ha anche vinto il premio “Australia’s dancer of the year“.

Durante la finale di Amici 22 Isobel ha conquisto i contratti più prestigiosi, ben tre, oltre che i numerosi complimenti dai giornalisti in collegamento durante la finale di Amici 22. La prima offerta è arrivata dal dal Ceo dell’agenzia AMCK Dance, Paolo Pecoraro che le ha offerto un contratto di due anni.

Durante la finale di Amici 22 è arrivato anche un invito alle fasi finali delle audizione di “Chicago il musical”, da parte di Matteo Forte per il ruolo di Roxie. Infine l’offerta da parte di Tony Martin di un contratto di sei mesi per il musical Chorus Line in Spagna. Isobel non avrà vinto Amici 22 ma è sicuramente quella che ha ricevuto le proposte di lavoro più importanti. “Sono senza parole in italiano e inglese”, ha detto tra le lacrime e gli applausi del pubblico.