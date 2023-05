Lo scorso anno Mattia Zenzola era stato costretto ad abbandonare Amici 21 a causa di un infortunio, ieri sera il 19enne ballerino ha vinto Amici 22 e ha sollevato la coppa che lo ha incoronato come vincitore assoluto della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Il ballerino barese ha trionfato al termine della lunga maratona della finale andata in onda domenica 14 maggio. Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 battendo in finale la cantante e figlia di Mango Angelina, che si p portata a casa il premio della critica che vale 50mila euro.

La finale ha visto sfidarsi Angelina per la categoria canto e Mattia Zenzola per la categoria del ballo. Isobel e wax, gli altri due finalisti, si sono classificati terzi. Oltre alla vittoria di Amici 22, c’erano in palio altri premi. Il premio Tim è andato alla ballerina australiana Isobel, che si è portata a casa 30 mila euro in gettoni d’oro. Il premio delle radio e quello della critica sono andati ad Angelina Mango mentre il premio Oreo è invece andato al cantante Wax. “Grazie perché mi hai cambiato la vita“, ha detto Mattia a Maria De Filippi dopo la proclamazione.

Amici 22, polemica dopo la vittoria di Mattia Zenzola

Mattia è sempre stato il più amato dal pubblico del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. E infatti il ballerino ha vinto Amici 22 proprio grazie al nuovo metodo di votazione. Probabilmente, se il metodo delle votazioni fosse rimasto come quello dello scorso anno, quindi anche con il parere della giuria, a vincere questa edizione di Amici sarebbe stata Angelina Mango. Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 ottenendo il 51,5% delle preferenze mentre Angelina si è dovuta accontentare del 48,5%.

Dopo la vittoria del ballerino è scoppiata una polemica. Il ballerino ha vinto Amici 22 grazie a una numerosa fandom che lo ha sostenuto in tutte le gare affrontate e per molti il metodo di votazione utilizzato quest’anno lo ha favorito. Mattia Zenzola, infatti, era nella scuola di Amici lo scorso anno e ha dovuto abbandonare il programma a causa di un brutto infortunio.

Il fatto che Mattia abbia partecipato anche alla scorsa edizione di Amici 21 ha sollevato la polemica. Secondo molti utenti, infatti, il ballerino ha avuto il tempo per creare una fandom più grande che gli ha permesso di vincere Amici 22. “Se Mattia non avesse già partecipato l’anno scorso sarebbe stato silurato alle prime puntate e invece stiamo per assistere al furto più grande del millennio”, “Anche io l’anno scorso avrei preferito che vincesse Alex, nonostante sia affezionata anche a Luigi, ma amen, me ne sono fatta una ragione. Mattia ha il fandom più grande, quello più unito e anche altri fandom come gli stryse che lo sostenevano, quindi NON fate i finti sorpresi”, si legge su Twitter.