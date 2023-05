Cricca a Verissimo, la confessione sulla sorella e la storia con Isobel. Il talentuoso cantante che abbiamo imparato a conoscere ad Amici 22 non solo per le sue doti canore, ma anche per i suoi modi gentili e la sua carica emotiva, si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Tanti i temi affrontati e naturalmente è stata immancabile la domanda su Isobel con la quale il 18enne di Riccione, il cui vero nome è Giovanni Cricca, ha intrecciato una storia non ancora risolta.

“Ahi ahi ahi” dice lui quando riceve la domanda su Isobel da Silvia Toffanin che ha appena toccato il più classico dei ‘tasti dolenti’. Poi aggiunge: “Isobel è fantastica“. Generalmente si fa fatica a parlare davanti agli altri dei propri sentimenti, ma Cricca non si nasconde e chiede: “Che cosa vuoi sapere?”. La conduttrice non risponde, lo guarda con un sorriso e attende che lui si apra. E Cricca lo fa, rivelando a Verissimo cosa è nascosto in fondo al proprio cuore. E ha parlato di sua sorella Precious.

Cricca e il ritorno in famiglia: la reazione della sorella

Come tutti sanno Cricca è uscito da Amici 22 poco prima di approdare alla finale. In molti sono rimasti dispiaciuti e tra questi c’è sicuramente sua sorella. Fin dalla prima puntata del talent show di Maria De Filippi, Giovanni Cricca ha fatto sapere di avere due sorelle, una più grande solo da parte di mamma e poi Precious. Quest’ultima è una ragazza diversamente abile che la sua famiglia ha adottato in Africa quando era piccola.

Tornare a casa è stato un momento di grande gioia per Cricca che ha dichiarato: “Mia sorella è diversamente abile, non parla, ma con gli occhi dice molto di più di chi riesce a farlo. Era quasi stranita al mio ritorno, forse mi vedeva già in finale“. Anche il rapporto con Isobel è speciale. I due condividono la stessa esperienza dell’Australia: “I miei genitori, operatori familiari, mi hanno portato con loro in Australia. Volevano aprire una realtà di casa famiglia” ha spiegato a Verissimo.

“Per me – aggiunge Cricca – è stato difficile tornare in Italia. Avevo pochi amici, faticavo ad ambientarmi nella nuova scuola. Mi sono iscritto a calcio, ma ero il peggiore. Con la musica sono riuscito a riscrivermi una vita“. Una vita che continuerà a disegnare e nella quale potrebbe trovare spazio la stessa Isobel. D’altra parte è lo stesso Cricca a raccontare: “Avevo una storia con un’altra ragazza prima, molto bella, una persona che stimo molto ancora. Però quando è arrivata Isobel, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in un modo assurdo…”. Più chiaro di così…

