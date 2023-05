Amici 22, eliminato dal programma due settimane fa (tra polemiche e chi invece non vedeva l’ora) Cricca si è rifatto con gli interessi, la sua piccola vendetta è compiuta. Più che una vendetta, una rivincita, che non ha come bersaglio certo Maria De Filippi e la scuola di Amici per i quali Cricca aveva avuto parole meravigliose. Subito dopo l’eliminazione aveva spiegato sui social come: “Quella di Amici è È stata una avventura meravigliosa! Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile!”.

“Grazie a tutti i miei compagni di avventura, tra di noi c’è una cosa che ci legherà per sempre, oggi come fra mille anni. E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sa, ti voglio veramente bene. Quanto a me, non so cosa mi aspetta ma se saremo insieme non avrò paura di niente”.

Amici 22, Cricca: concerto improvvisato con Niveo a Milano

E ancora: “la musica e le canzoni sono la mia vita, e poterla condividere con voi è la cosa più bella che alla vita potevo chiedere”. In molti avrebbero voluto vederlo in finale dove, invece, domenica 14 maggio ci saranno Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Secondo il pubblico il vincitore dovrebbe essere Mattia ma a favorita per la vittoria è decisamente Angelina Mango.

Lontano da Amici 22, comunque, Cricca ha già iniziato il suo nuovo percorso: lo scorso fine settimana, insieme all’altro allievo Niveo, ha improvvisato un concerto in un locale di Milano dove, davanti a tantissimi fan urlanti, si sono esibiti sulle note dei loro inediti. Un bagno di folla e tante testimonianze di affetto da parte del pubblico che gli ha ripetuto come avrebbe dovuto essere lui a vincere il programma.

Cricca meritava molto di più nella scuola.

Si vedeva che alla fine non stesse più bene là dentro e non si sentisse abbastanza valorizzato.

Spero fuori possa ricevere tante belle soddisfazioni.#Amici22pic.twitter.com/SVscMEgonY — GreenKaktus (@Moonwalkerin44) May 6, 2023

Una rivincita dopo le dure critiche delle settimane scorse con le accuse di essere un ‘raccomandato’ e che lo avevano fatto stare male. “Criticoni, adesso state zitti? – scrive un’utente – Questi applausi dimostrano che Cricca vale e che meritava molto di più”. Lo stigma del ‘raccomandato’ sembra essere una consuetudine in questa edizione, ne sa qualcosa Wax a cui ora Cricca ha passato il testimone: parte del pubblico non ha infatti gradito di vedere andare avanti lui al posto di Aaron.