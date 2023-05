Amici 22, meno di una settimana all’ultimo atto e inizia a girare insistente la voce sul prossimo vincitore. La puntata di sabato 6 maggio ha sollevato un vero e proprio terremoto all’interno della scuola: le eliminazioni di Aaron e Maddalena hanno fatto storcere il naso, e non poco, al pubblico. Scrive un utente sulla pagina social ufficiale del programma: “Wax in finale, soprattutto al posto dì Aaron non è assolutamente comprensibile, grazie ai quei tre pagliacci di giudici che hanno reso la semifinale SCANDALOSA”.

E ancora: “Io la finale non la guarderò di sicuro: 4 persone di cui 2 cantanti entrambi raccomandati di cui uno stonato come una capra che va avanti di autotune. Che vergogna. Amici non era così. Una volta davvero vinceva il talento. Ora vince chi crea più dinamiche come Wax che finge di essere innamorato di Angelina solo per andare avanti. Gli educati e i talentuosi stanno tiri fuori”.

Amici 22, Angelina Mango favorita per la vittoria finale

Per chi non avesse seguito l’ultimo serale di Amici 22, i finalisti che si giocheranno la vittoria sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Secondo il pubblico il vincitore dovrebbe essere Mattia: “A questo punto tifo per Mattia… Angelina e Isobel sono bravissime, ma secondo me merita di essere premiato chi ha sudato sette camicie dall’inizio dell’ anno scolastico. Mattia addirittura di anni ne ha fatti due: Forza Mattia”.

Ma così non la pensano i bookmakers: secondo i quali la strada è già decisa. La favorita per la vittoria è decisamente Angelina, la cui quota è a 1.80. Dietro di lei troviamo Isobel a quota 2.70. Decisamente più staccato Mattia, che è a quota 6, mentre Wax si attesta a quota 6.50. Angelina Mango su cui, tra l’altro, è arrivata la versione ufficiale sulla sua vita privata: Wax, come sostenuto da Maria De Filippi, è solo un amico.

La cantante è legata sentimentalmente ad Antonio Cirigliano, chitarrista di 24 anni originario di Potenza, con cui convive già da diverso tempo. Quindi Maria De Filippi sembra aver a cuore la situazione e ‘proteggere’ la relazione sentimentale dell’allieva da supposizioni e pettegolezzi. Per Angelina, tuttavia, le critiche affrontate finora sono solo un assaggio. Appena si è diffusa la voce di una sua possibile vittoria in molti hanno gridato allo scandalo: “Vince Angelina, figlia d’arte e con un passato importante. Questo non è Amici ma il festival dei raccomandati”.