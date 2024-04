Siamo entrati nella seconda settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi e a tenere banco è spesso la salute dei concorrenti. Infatti, ci sono stati già dei ritiri, parliamo di Francesca Bergesio e Tonia Romano, e altri infortuni che non hanno fatto stare serena Vladimir Luxuria. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto in diretta lunedì scorso con vittima Marina Suma.

Ma all’Isola dei Famosi c’è pure un altro problema legato alla salute dei concorrenti e proprio nelle ultime ore è arrivata una comunicazione importante. Si attendeva da tempo questo aggiornamento, che non è arrivato tramite comunicazione ufficiale del reality show, ma grazie ad una notizia data in anteprima da un sito che si occupa soprattutto di televisione.

Leggi anche: “Ho capito e ora vi dico”. Isola dei Famosi, dall’Italia Sonia Bruganelli smaschera il naufrago





Isola dei Famosi, l’ultimo aggiornamento sulla salute di alcuni concorrenti

Quindi, all’Isola dei Famosi la salute di alcuni concorrenti non è stata compromessa solo da incidenti e infortuni ma anche dal Covid. Tre naufraghi in particolare sono stati contagiati dal virus che nel 2020 e 2021 ha provocato anche un lockdown in Italia, mietendo migliaia e migliaia di vittime. In Honduras sono stati segnalati dei casi tra i protagonisti del programma e ora si è saputo qualcosa in più.

Il sito Anticipazionitv.it ha ricordato che ad essere stati infettati dal Covid erano Greta Zuccarello, Aras Senol e Edoardo Franco. La prima si è subito ristabilita, riunendosi agli altri compagni di avventura già in occasione della scorsa puntata. Erano ancora in isolamento gli altri due concorrenti, ma ora sarebbero finalmente risultati negativi al tampone e potranno riprendere la loro esperienza.

Presumibilmente nella puntata di giovedì 18 aprile Vladimir Luxuria annuncerà il ritorno col resto del gruppo di Aras Senol e Edoardo Franco, che sarebbero ormai in buone condizioni di salute.