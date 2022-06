Veronica Ursida ospedale. Grande spavento per l’ex dama di UeD e oggi influencer: si è sentita male in casa ed è stata portata d’urgenza in clinica in ambulanza. È successo tutto nella serata di mercoledì 8 giugno, quando l’ex frequentazione di Armando Incarnato ha iniziato a lamentare forti fitte al ventre.

Tornata a casa, dopo gli accertamenti, la ex dama ha spiegato nei dettagli cosa le è successo e aggiunto anche che i medici le hanno diagnosticato un problema alle ovaie: dovrà subite un intervento chirurgico. Il suo pubblico social si è spaventato e non poco alla vista della foto con un braccialetto dell’ospedale.





Veronica Ursida ospedale: paura per l’ex dama di UeD

“E stasera pronto soccorso per me! Altro che evento”, aveva scritto Veronica Ursida ospedale sotto la foto, senza però dare altre spiegazioni. Poi il racconto dettagliato tra le Storie di Instagram che ha rincuorato tutti: ‘’Bellezze, sto meglio! Sono a casa, sono tornata stanotte. Più tardi vi racconto cosa è accaduto appena sono un pochino più in forze, promesso”.

“Ieri sera sono stata portata con l’ambulanza in ospedale. La prima volta nella mia vita”, ha detto in un video Veronica Ursida ringraziando tutti coloro che si sono preoccupati e le hanno scritto per sostenerla. “Ho avuto un forte dolore che partiva dall’ombelico, fino all’altezza delle ovaie”, ha continuato ma la situazione non migliorava. Ha avuto anche problemi allo stomaco, dolori alle gambe ed è svenuta.

La corsa in ospedale e poi Veronica Ursida, che ha rivelato di essersi spaventata per quanto le è accaduto, gli accertamenti: “Adesso so che devo assolutamente operarmi. Devo rimuovere delle cose, perché ho dei fibromi alle ovaie”. La prima cosa da fare, però, è rimettersi subito in forze per stare vicina a suo figlio Francesco, alle prese con gli esami di terza media.

