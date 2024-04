Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le sgomento quando l’ospite vip ha raccontato, a Verissimo, particolari drammatici della sua vita. Momenti che ha voluto ripercorre per la prima volta e che partono dalla famiglia con la quale, racconta: “ho sempre avuto un rapporto molto complicato con la mia famiglia perché noi veniamo da una cultura in cui l’affetto è ridotto all’osso, quasi non esiste”. Una forma di anaffettività profonda che soprattutto il padre manifestava.

“Io ho ricevuto pochissimi abbracci da parte di mio padre, sono riuscita a ottenerli solamente perché, con tanta dolcezza e pazienza, ho insistito”. Un trascorso che ha indirizzato il suo futuro: “Io non volevo che, qualora avessi avuto figli – ora ne ho quattro – non sapessero quanto ti può dare il calore di un abbraccio, di una carezza”.





Verissimo, il dolore di Rosy Chin e l’amore per il marito Paolo

Tra tanti momenti difficili ne ricorda uno: “Fu quando mio padre disse che mi avrebbe voluta morta. Le donne nella mia cultura non sono molto considerate e, invece, voglio dire che le donne possono fare grandi cose”. Davanti alle parole pronunciate da Rosy Chin, da una settimana fuori dal Grande Fratello ed ospite di Verissimo, Silvia Toffanin è stata gelata.

Rosy che ha poi raccontato del difficile rapporto con il suo corpo e con il cibo: “Io sono cinese ma con la mia famiglia sono venuta in Italia da bambina. Sono sempre stata bullizzata per i miei occhi e per il mio aspetto, dato che ero un po’ in carne. Mi sono rifugiata nel cibo ma non era un rapporto sano, era solo rabbia. L’obesità e la bulimia sono malattie e vanno curate”.

“Io sono ancora in cura perché, alle volte, nei miei momenti di stress, tornano a ribussare ma devo dire che sto gestendo tutto molto bene”. A confortarla c’è l’amore del marito: “Mio marito Paolo è l’uomo che mi ha amato più di tutti, lui ha accettato tutte le sfumature di me. Io gli sarò per sempre grata”.