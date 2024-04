Grande ritorno in tv ieri per la Gianna Nannini. La cantante è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare il suo nuovo album “Sei nel l’anima” (scritto proprio così) a cui farà seguito un tour che porterà la rocker in giro tra Germania e Italia. Durante l’intervista è successo però qualcosa di inaspettato: la cantante ha sorpreso tutti con una risposta che ha gelato la conduttrice e ammutolito il pubblico.

I ricordi, la vita, i progetti futuri, la famiglia. Quella Gianna Nannini è stata una intervista a 360 grandi. Ma a un certo punto Nannini ha perso la pazienza. La cosa ha suscitato un certo imbarazzo. Poi con una battuta Mara Venier, da esperta conduttrice, è riuscita a sbloccare la situazione e a portare a termine l’intervista con la cantante.

Domenica In, Gianna Nannini gela Mara Venier in diretta con una risposta choc

Gianna Nannini sta rilasciando questi giorni numerose interviste per la presentazione del nuovo disco. Ed evidentemente deve essere un po’ stanca di sentire le stesse domande o forse ieri non era molto coinvolta. Fatto sta che a un certo punto la cantante è apparsa quasi scocciata. Era tanto evidente, che a un certo punto la conduttrice glielo ha fatto notare.

Reazione choc di Gianna Nannini alla domanda di Mara Venier che le faceva notare il fatto di apparire scocciata. Ecco cosa ha risposto la cantante di “Meravigliosa creatura” senza troppi giri di parole: “L’intervista mi interessa poco”. La cosa ha spiazzato tutti, ma Mara Venier ha saputo riprendersi quasi subito con una battuta: “E cosa vogliamo fare”. Poi, entrambe hanno riso accompagnate anche dall’applauso del pubblico in studio.

Gianna Nannini, dopo i complimenti di Mara Venier per il suo nuovo album, ha risposto: “Nella mia carriera non ho mai pensato al successo. Quando fai delle canzoni e non pensi al risultato che potrebbero ottenere, arrivano tutte le cose più belle, sempre se si lavora con passione”.

“Sono sempre stata molto esigente con me stessa per questo ci ho messo tanto a tornare – ha aggiunto Nannini -. Nel mio album ci sono 12 canzoni nuove che vengono tutte dalla mia anima, ogni parola doveva venirmi da dentro per pennellare questo disco e serviva tutta la concentrazione del caso”. La cantante ha, poi, parlato della sua età. “Tutti pensano che io abbia 41 anni perché nel disco c’è una canzone che si intitola 1983. Io l’età me la scelgo, per cui sono dell’’83 e lo dico a tutti. Questo non è un modo per ringiovanirmi, è un dato di fatto. Io sono vintage”.