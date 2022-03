“In colpa per mio padre”. Jessica Selassiè e il papà in carcere, la vincitrice del GF Vip parla per la prima volta

Jessica Selassiè è il personaggio tv del momento. Ha vinto la sesta edizione del GF Vip e non immaginava tutta questa popolarità. Come altri suoi compagni d’avventura sarà ospite a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, nel pomeriggio di domenica 20 marzo. Una lunga intervista in cui ha parlato di quanto è cresciuta grazie alla partecipazione al reality, del rapporto che si è creato all’interno della Casa con Barù e del rapporto con il padre.

Ventisette anni, Jessica Selassiè ha trionfato nella finale condotta da Alfonso Signorini, lasciando in seconda posizione l’attore Davide Silvestri. Ad essere apprezzata dal pubblico, è stata la sua personalità rispettosa di tutti i concorrenti e il percorso di vera e propria “fioritura” della giovane donna, inizialmente molto insicura e poi sempre più forte. “Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

Jessica Selassiè ha avuto parole al miele nei confronti di Barù, il vippone con cui ha maggiormente legato in Casa. Più volte ha fatto capire quanto le piacesse il nipote di Costantino Della Gherardesca, ma da parte del nobile non c’è mai stata la volontà di iniziare una storia: “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica, sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.





E sull’arresto del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, in carcere con l’accusa di truffa, racconta: “Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”. Quanto all’eventualità che il tanto discusso titolo nobiliare di ‘Principessa’ possa non essere vero, Jessica non ha dubbi: “È la persona che conta, non il nome”.

Lo scorso ottobre il magazine Oggi fece lo scoop sul papà di Clarissa, Jessica e Lulù Selassiè: Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio non sarebbe stato nipote del Negus, ovvero del monarca etiope, ma figlio di Beniamino Bissiri, all’epoca al servizio del Negus nel Palazzo imperiale.