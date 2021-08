“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”. Queste le parole con cui Massimiliano Mollicone ha annunciato la fine della love story nata a Uomini e Donne con Vanessa Spoto.

E per concludere e dare il colpo di grazia ai fan: “E’ stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”. Ora però è lei, piuttosto inviperita, a rompere il silenzio.

Vanessa Spoto rompe il silenzio dopo che Massimiliano Mollicone, come ormai noto ex fidanzato, ha comunicato via social la loro rottura. La bella Vanessa ha deciso di farlo attraverso il proprio canale ufficiale di Instagram, tramite le storie. E non scordiamoci che dalla loro scelta avvenuta davanti al pubblico di Uomini e Donne, son trascorsi (solo?) tre mesi.

Mentre Massimiliano è sembrato piuttosto sereno nel comunicare l’intera faccenda, i toni di Vanessa sono un po’ più avvelenati: “Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi”, dice, “vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati”. Ed ecco che poi comincia il vero e proprio sfogo, quello che mostra ancora un filo di risentimento nei confronti dell’ex.

“La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi”. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono scelti alla fine della scorsa primavera sotto la consueta pioggia di petali rossi della trasmissione condotta da Maria De Filippi, eppure qualcosa è andato storto.