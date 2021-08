“Hanno condannato il mio ex a 20 anni di carcere. Ha ucciso un suo amante, l’ha strangolato. Mi sento impotente, non ho potuto fare nulla”. Parole dette tra le lacrime durante una recente ospitata in tv: per il ballerino di Amici di Maria De Filippi che oggi sembra irriconoscibile questo è un periodo terribile. E lo ha raccontato alla conduttrice del programma Salvame senza trattenere il pianto mentre si sfogava per la morte della sua cagnolina, per la truffa della casa e la condanna del suo ex Marcus Bellamy, conosciuto proprio nel talent.

Nel mezzo ha cambiato look in modo drastico perché a colpo d’occhio pochi capirebbero al volo che questo ragazzo è Valerio Pino, che è stato tra i professionisti di Amici più amati prima di trovare il successo in Spagna. E lì, ospite nel programma Salvame è scoppiato in lacrime davanti a tutti mentre parlava di quello che sta accadendo nella sua vita.

Valerio Pino in lacrime: com’è cambiato l’ex Amici

Sull’ex condannato a 20 anni di carcere Valerio Pino aggiunge che “C’erano grossi problemi di droga e quando c’è di mezzo quella cosa servono professionisti. Però non sto bene sapendo di non aver fatto niente. Poi sono successe tante cose in Italia. Da poco è morta la mia cagnolina, che per me era una figlia. Lei era la cosa più importante per me. Ha sofferto tantissimo prima di andarsene”.





“Poi come se non bastasse ho saputo che mio padre non è quello biologico – ha continuato Valerio Pino a Salvame – Mio padre è stato ucciso quando avevo 8 anni. La mafia l’ha ucciso, erano 5 sicari e gli hanno sparato davanti casa nostra. Lui non voleva collaborare con la Ndrangheta. Sono anche stato truffato. Ho comprato una casa a Roma e me l’hanno fatta pagare molto di più del valore. Quindi anche questa cosa è complicata e difficile”.

Fliping con la historia de Valerio Pino y su cambio físico 😱 #yoveosálvame pic.twitter.com/Ynk39MbpD1 August 6, 2021

El modelo Valerio Pino se derrumba en directo, en Sálvame, antes de contar todo el sufrimiento que ha pasado estos ultimos años: "Me da verguenza, lo siento mucho"#yoveosálvame https://t.co/C5bdwEhDN2 pic.twitter.com/Ak9wVCMD1b August 6, 2021

Todos vuestros mensajes de apoyo me están arropando mucho ♥️

No se si merezco tanto cariño! Solo puedo deciros GRACIAS de verdad 🙏 https://t.co/y0UBRVgPkl August 8, 2021

Valerio Pino è nato a Cosenza il 13 agosto 1981 e anche se la fama è arrivata con Amici la sua carriera è iniziata a 18 anni come ballerino a Sarabanda. Poi l’attività di modello e la partecipazione aa vari show nelle televisioni spagnole e estere. In Spagna, per esempio, è stato anche un naufrago de L’Isola dei Famosi. Il pubblico di Amici lo ricorda col capello corto e senza barba mentre oggi, come mostrano le foto dell’ospitata a Salvame Valerio Pino ha un viso più scavato, ma soprattutto barba e capelli molto lunghi.