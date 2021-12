Valeria Marini è ancora nella Casa del GF Vip 6. Insieme a Giacomo Urtis, con cui forma un concorrente unico, ha superato la nomination di lunedì scorso, quando è uscito Biagio D’Anelli. La showgirl stellare ha sicuramente portato allegria tra i vipponi di Alfonso Signorini, ma ultimamente si è anche distinta per un litigio feroce con una delle new entry, Nathaly Caldonazzo.

Tra le due era successo qualcosa nella notte e la nuova concorrente che il pubblico ha recentemente visto anche a Temptation Island Vip aveva additato Valeria Marini come “pazza” ed “esaurita”. Ed è partito un forte sfogo quando l’è venuto a sapere. “Ti ho chiesto scusa per questa mattina, anche se eri fuori luogo come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì è così”, l’aveva attaccata la “compagna” di Urtis.

Valeria Marini, la “richiesta particolare” al GF Vip 6

E poi: “Tu sei pazza a me? Nessuno se mi è mai permesso di dirmelo. E hai detto anche ‘Speriamo che te ne vai stasera’? L’ha sentito Giacomo. Sei appena arrivata, ma porta rispetto! Hai offeso. Ma come ti permetti?!”, ha detto a Nathaly Caldonazzo. Ma al di là di questo episodio, in generale Valeria Marini sa anche essere molto divertente al GF Vip 6.





Ed è successo anche nelle ultime ore, quando Valeria Marini compilava la lista della spesa settimanale insieme a Soleil Sorge. Arduo compito visto che qualche giorno fa il budget dei vipponi è stato abbassato da 380 euro e 266. Questo “per via della gestione dell’ordine e della pulizia della Casa nonostante i richiami costanti del GF Vip 6”, hanno fatto sapere gli autori.

Insomma, il disordine e la sporcizia sono stati la causa di questo taglio al budget e dunque i concorrenti devono pensare molto bene a cosa acquistare e a quali rinunce fare. Ma Valeria Marini ci ha scherzato su e detto di voler prendere un oggetto ben preciso “Vale, hai qualche richiesta particolare?”, le ha chiesto Soleil come riporta il sito di Davide Maggio. E lei, lasciando tutti di sasso e poi scatenando le risate anche del pubblico: “Sì, un vibratore”.