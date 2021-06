È tornata a casa Valentina Persia ma nella testa ha ancora l’Honduras. Una condizione che condividi con gli altri naufraghi, tornare alla normalità non è affatto semplice. E con un po’ di tristezza e tanta noia, vista la quarantena, Valentina Persia aveva deciso di ‘omaggiare’, nei giorni scorsi, i tre mesi trascorsi sull’Isola dei Famosi in un modo molto particolare. Cosa c’è di meglio di preparare un bel pranzetto a base di riso e cocco. Se vi viene da ridere, è giusto così.



Ma Valentina Persia non si è fermata qui: ecco infatti che la seconda classificata del reality di Canale5 ha mantenuto le stesse porzioni consumate quotidianamente durante il reality. “Nostalgia dell’Isola – dice – mi sono ripromessa di magiare così, cocco scottato con acqua di cocco e sale, fatto tostare e i classici 25 grammi di riso. Non starò all’Isola ma buon appetito”. Con questa frase Valentina Persia nel suo ultimo post su Instagram, racconta il suo pasto in un video. Tra i tanti anche alcuni ex compagni di avventura dell’Isola dei Famosi.



Tra i tanti anche Daniela Martani ha deciso di dire la sua L’ex naufraga infatti, sconvolta dalla cena in stile Honduras dell’attrice comica, ha risposto: “No dai!”. Ma non solo leggerezza, durante una recente intervista Valentina Persia ha sparato a zero su un suo vecchio compagno d’avventura. “Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto ‘Caterina e le sue figlie’ insieme”, ha dichiarato.







Poi Valentina Persia continuato, sostenendo che lui in quell’occasione le avrebbe fatto anche l’occhiolino. “Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio”, ha proseguito.



Poi ha invece tessuto le lodi di altri naufraghi. “Mentre il concorrente che mi porto dietro nella vita è sicuro Ignazio Moser, poi Matteo Diamante – ha detto Valentina Persia – Tutte le donne dovrebbero avere un Moser nella propria vita, è un ragazzo davvero splendido. Poi mi piace Angela Melillo, Francesca Lodo e anche Andrea Cerioli. Con lui è nato un sentimento che spero continui fuori dal reality”.

Sul vincitore dello show ha concluso: “Perché non nomino Awed? E’ l’unico che alla fine in aeroporto non mi ha salutata”.