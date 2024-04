Le segnalazioni sono ormai così tante che viene da pensare che qualcosa di vero debba esserci per forza, la coppia uscita da Uomini e Donne formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sarebbe in crisi nera, tanto che c’è già chi parla di addio. Il messaggio che Roberta Di Padua ha affidato ai social qualche giorno fa non chiarisce cosa sia successo. “Lezione 280. Ricorda: tutto si viene a sapere”. Quasi a sottolineare una scoperta fatta su Vicinanza.

Vicinanza che da parte sua non parla. Sul reale interesse del cavaliere napoletano, ex di Ida Platano, nei confronti di Roberta Di Padua erano stati tanti ad avere dubbi. “Mi dispiace veramente che non vedi quanto lui sia narcisista, e come tutti i narcisisti fra qualche mese si stancherà di te e andrà in cerca di nuove emozioni, loro non hanno empatia non amano nessuno se non loro stessi, spero tu apra presto gli occhi prima che ti fai troppo male”, scrive un fan del programma su Instagram.





Uomini e Donne, nuova segnalazione su Vicinanza e Roberta

Tanto che in molti lo aveva ribattezzato il nuovo ‘Riccardo Guarnieri’. Ora che l’addio sembra consumato, ecco che escono fuori i motivi: uno opotrebbe essere legato proprio ad alcuni comportamenti di Vicinanza. “Venerdì 12 aprile – riporta Blatstingmews-, servendosi di una storia su Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sull’ex volto di U&D: “Pare che Vicinanza avrebbe il piede in più scarpe”.

Sembra, insomma, che di mezzo ci sia un’altra donna. La crisi, del resto, sembra profonda: sempre Deianira Marzano aveva riportato un’altra segnalazione in cui una ragazza sosteneva che il cavaliere campano sarebbe pronto a tornare negli studi del dating di Maria De Filippi”. E dire che solo fino a pochi giorni fa la coppia formata dalla dama di Uomini e Donne e da Alessandro Vicinanza era sembrata immune ad ogni attacco.

Stavolta però sembra diverso e il pubblico si aspetta che Roberta Di Padua parli chiaro una volta per tutte. Nelle prossime settimana si avrà un quadro più chiaro della situazione, anche se ormai i giochi sembrano fatti e le cose difficili da rimettere a posto .