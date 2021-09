“È meglio se non parli”. GF Vip 6, per Sophie Codegoni inizia malissimo. La bomba su di lei arriva da fuori la casa

Da Uomini e Donne a GF Vip 6, i riflettori restano accesi su Sophie Codegoni l’addio della coppia. Lei, ex tronista del programma, ha avuto le idee più chiare non appena uscita dallo studio televisivo del programma. Caratteri diversi, come diversi sono stati i loro punti di vista. La coppia ha raggiunto il capolinea in poco tempo e contro ogni previsione.

Stiamo parlando nuovamente di Sophie Codegoni e di Matteo Ranieri, che in tempi record hanno visto la fiamma del loro amore bruciare velocemente fino a spegnersi del tutto: “Mi ha lasciata lui, non gli piacevo caratterialmente ed esteticamente”, con queste parole Sophie ha spiegato tutto sulle pagine di Chi.

Un addio non del tutto privo di rumore, il loro, tra motivazioni che non hanno condotto ad altro se non a una scelta più che definitiva: “Non gli piaceva il mio mondo”, ha aggiunto Sophie ammettendo di non aver preso bene la decisione dell’ex corteggiatore. Matteo, dal canto suo, è rimasto in silenzio fino a oggi.





Un silenzio che prima o poi doveva rompersi, e infatti di recente, anche Matteo Ranieri ha deciso di prendere parola e dire qualcosa a riguardo, soprattutto in merito alle dichiarazioni severe usate dalla gieffina che lo ha definito: “Una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato”.

Per Matteo non è più tempo, dunque, di restare in un angolo e in silenzio ed è così che ha deciso di esprimere il suo punto di vista attraverso un post su Instagram: “Insultare te non renderà migliore me”. Una provocazione per l’ex fidanzata? Così pare.