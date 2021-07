“Benvenuta Ginevra”. Fiocco rosa a Uomini e Donne, l’annuncio arriva dalla coppia. “Siamo già pazzi di te”

L’abbiamo conosciuta nello studio di Uomini e Donne e oggi, anche se il mondo della tv se l’è lasciato alle spalle, la ritroviamo mamma. Poco fa è nata infatti la prima figlia. Nello studio di Uomini e Donne aveva trovato l’amore. Era la stagione 2018/2019 quando corteggiava Iván González, già volto noto in Spagna e tentatore a Temptation Island. Un amore finito dopo pochi mesi. Al posto del tronista, nella sua vita, è entrato Successivamente la ex corteggiatrice ha trovato l’amore con il compagno Giovanni La Camera.



Giovanni che nelle sue Storie Instagram ha scritto. “Siamo increduli e di una felicità unica. Mi hai fatto il regalo più bello. Grazie di essere al mio fianco, donna unica e madre meravigliosa. Ti amo”. La piccola si chiama Ginevra e di lei i genitori dicono: “Siamo già pazzi di te”. Stiamo parlando di Sonia Pattarino, la bella ex protagonista di Uomini e Donne 34enne che poche settimane fa aveva condiviso sul suo profilo Instagram la gioia di diventare presto mamma. Aveva svelato di essere in dolce attesa con uno scatto che la ritrae in braccio al fidanzato mentre regge un’ecografia del bebè in arrivo.



“Parliamo d’ amore -la didascalia – Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia”. “Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei…la nostra principessa. La nostra vita”, aveva concluso Sonia svelando di aspettare una bambina. E ora, che Ginevra è venuta al mondo, inizia tutta un’altra vita.







Per lei è per Giovanni La Camera: un ex calciatore che ha militato in diverse squadre tra cui Rimini, Como, Reggina e ora vive a Milano, dove ha fondato un noto ristorante. Sonia Pattarino è una ragazza nata a Sassari nel 1987. Divenuta celebre per aver corteggiato il tronista Ivan Gonzalez nella trasmissione tv Uomini e Donne, tutte le principali informazioni che abbiamo su di lei sono derivanti proprio dalla sua presenza sugli studi Mediaset.



Sonia si è sposata molto giovane con un uomo più grande di lei, con il quale ha gestito un negozio di abbigliamento. L’uomo l’ha poi lasciata, partendo per Bali e decidendo di porre fine alla loro unione matrimoniale.