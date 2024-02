Uomini e Donne, fari puntati sul cavaliere Mario: dopo le chat a luci rosse scoperte da Ida Platano ora è il pubblico ad attaccarlo. Succede nelle ore in cui filtra la notizia della clamorosa decisione di Roberta Di Padua di lasciare il programma insieme ad Alessandro Vicinanza. Decisione che immediatamente scatenato i commenti del pubblico che non c’è andato leggero con Roberta accusata di non aver valutato attentamente la scelta. Per tutti vale la pena leggere questo commento.

>> “Vergogna, quanto odio contro Bea”. Anita, Varrese e Garibaldi fanno infuriare tutti al Grande Fratello. “Che nullità…”

“Roberta, mi dispiace ma stavolta hai toppato alla grande. Pensavo fossi un altro tipo di persona invece mi hai deluso, sei caduta anche tu nel giochetto di Alessandro come Ida. Ti sei lasciata incantare dalle sue parole. Adesso spero che tutto vada per il meglio e che non ti troverai tra poco con un pugno di mosche in mano”. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.





Uomini e Donne, il pubblico contro Mario: “Lì solo per il trono”

Intanto sembra arrivata la fine per Mario. Secondo le anticipazioni Ida, stanca del suo comportamento, avrebbe deciso di eliminarlo. Una decisione che il pubblico condivide sollevando, poi, dubbi sulla reale autenticità di Mario. “Mario non mi piace per niente, è una persona falsa. Tina ha ragione quando mette in dubbio il suo percorso e le segnalazioni di queste settimane parlano chiaro”, è il commento di un utente.

Secondo altri il cavaliere napoletano sarebbe in studio per una ragione precisa. “Mario vuole fare il tronista e non gliene frega nulla di Ida, è questa la verità”. In larghissima maggioranza il pubblico è con la dama bresciana: “Ida ancora una volta è cascata nella rete di questo uomo che sta cercando solo visibilità. Ma come si fa a farsi corteggiare da un cafone del genere, concentrato solo su se stesso?”.

E c’è chi ci va ancora più pesante: “Mario non mi piace per niente, mi sembra proprio falso. Tina ha pienamente ragione, non è che le segnalazioni arrivino a caso. Hai iniziato un percorso con una donna e vai messaggiare in modo spinto con altre, ma dai”. “Provo ORRORE per questo individuo!! È incommentabile!! “Le femmine vanno e vengono, invece stare qua vicino a Maria”. Bravo Sergio che gli dice tu non ci stai col cervello, ha ragione! Meno male che dalle anticipazioni pare che Ida lo elimini in seguito ad altre segnalazioni”.