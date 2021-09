Clamoroso quanto successo a ‘Uomini e Donne’ nel corso dell’ultima registrazione del programma, andata in onda domenica 26 settembre. Un episodio molto grave e inaspettato, che ha sorpreso la stessa Maria De Filippi, costretta a prendere una decisione drastica per il bene del pubblico. Mai avrebbe potuto permettere una cosa del genere e non sappiamo se ci saranno ulteriori provvedimenti in futuro. Un momento che indubbiamente resterà nella storia negativa del dating show.

Intanto, nelle scorse ore l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi è stata colpita da un grave lutto. A spiegare tutto ai suoi follower è stata Chiara Rabbi, colpita da un doloroso lutto in famiglia. Purtroppo l’ex volto UeD ha perso il suo caro nonno, pilastro portante e modello di vita: “Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno”.

Per quanto riguarda l’avventura della tronista Andrea Nicole a ‘Uomini e Donne’, è avvenuto finalmente il tanto sospirato bacio con il primo corteggiatore. Lei è infatti apparsa molto interessata a Ciprian e con lui si è verificato questo momento atteso. Ma l’opinionista Gianni Sperti ha confessato davanti a tutti di avere troppi dubbi sul giovane, che sarebbe stato consigliato da Armando Incarnato. Quindi, non crederebbe alla sua buona fede, nonostante la tronista abbia un pensiero differente.





Stando a quanto scritto dal sito ‘Il Vicolo delle News’, durante ‘Uomini e Donne’ sono anche partiti degli schiaffi improvvisi. E la De Filippi ha fatto sapere che le scene sono state tagliate e non saranno mandate in onda in televisione. Il cavaliere Graziano ha riferito di frequentare una dama, ma con quest’ultima c’è stata una lite davanti alle telecamere. Lui ha rivelato che la donna si è tolta tutti i vestiti e gli avrebbe lasciato gli slip nella sua automobile come ricordo. E a quel punto lei è esplosa di rabbia e ha perso il controllo.

La dama di ‘Uomini e Donne’, dopo aver ascoltato le parole di Graziano, che era pronto a mostrare un’immagine a Gianni Sperti a conferma del suo racconto, ha deciso di alzarsi dalla sedia e gli ha tirato uno schiaffo. Maria De Filippi ha avvisato che quella scena in questione non sarà vista dai telespettatori, che potranno solo immaginare ciò che è realmente successo.